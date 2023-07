Palmeiras vence Fortaleza e volta ao G-4 do Brasileirão

Na tarde deste sábado (22), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Fortaleza, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão 2023. Com gols de Richard Ríos,, Raphael Veiga e Breno Lopes, o Verdão venceu o Leão do Pici por 3 a 1 e retomou sua posição no G-4. O Tricolor de Aço descontou com Lucero, de penâlti, no final da primeira etapa.

Primeiro tempo

Foto: Divulgação/Brasileirão

O duelo começou bem movimentado no Allianz Parque. A primeira boa chance surgiu com o Leão, quando Pochettino finalizou de fora da área e Weverton defendeu a bola que foi no meio do gol. O Palmeiras respondeu bem e, aos sete minutos de jogo, em sua primeira finalização no gol, Richard Ríos abriu o placar para o Verdão. Após escanteio cobrado por Veiga, a zaga do Leão afastou mal e, no rebote, o camisa 27 alviverde acertou um bom chute de fora da área, que desviou em Titi e entrou para o fundo das redes.

Minutos depois, Ríos apareceu novamente com perigo após invadir a área e finalizar para defesa de João Ricardo. Em seguida, foi a vez de Rony levar perigo com cabeçada, que saiu por cima do gol. Em cobrança de falta, Veiga também ficou próximo de ampliar a vantagem palestrina.

Dominante, o Palmeiras pouco sofria na primeira etapa, mas tinha Weverton para evitar qualquer perigo. O goleiro fez milagre em chute de Lucero e mandou para escanteio em uma das poucas chances de perigo do Leão. Na sequência, o atacante teve nova chance e chegou a marcar, mas o gol foi anulado por um toque de mão do camisa nove no início da jogada.

A batalha entre Lucero e Weverton, entretanto, ainda não havia acabado. Aos 44 minutos da primeira etapa, o argentino marcou em cobrança de penâlti e empatou o confronto.

Por fim, o Tricolor de Aço ainda teve uma grande chance para virar a partida antes do intervalo. Em uma bola longa, o Leão saiu em contra-ataque com Lucero, que ficou cara a cara com Weverton. O centroavante tentou tocar para o lado para que Pikachu finalizasse sem goleiro, mas errou o passe, fechando a primeira etapa com um empate em 1 a 1.

Segundo tempo

O Palmeiras retornou do intervalo buscando retomar a vantagem perdida no fim do primeiro tempo. Atacando pelos lados, o Verdão levou perigo com cruzamento de Piquerez em direção à área, onde por pouco Veiga e Rony não conseguiram contato com a bola.

Com 11 minutos, Rony foi acionado após cruzamento feito da direita para a área e cabeceou por cima do gol. O Fortaleza respondeu com Marinho, que frente a frente com o goleiro do Verdão, finalizou exigindo outra grande intervenção de Weverton. Em seguida, Lucero lançou Calebe, a bola foi muito esticada e o atacante teve que dividir com o camisa 21 alviverde, que mais uma vez levou a melhor.

Faltando 15 minutos para o final da partida, o Palmeiras mostrou sua força e voltou a frente do placar com um golaço de Raphael Veiga. O camisa 23 recebeu de Mayke no meio e arriscou da entrada da área, soltando uma bomba sem dar chances de defesa para João Ricardo.

Com a vitória nas mãos palmeirenses, o Fortaleza subia mais ao ataque e, consequentemente cedia mais espaço a equipe de Abel Ferreira, que teve boas chances de ampliar nos contra-ataques. Após lançamento, Breno Lopes foi derrubado em frente a área e o árbitro marcou falta para o Verdão. Na cobrança, Piquerez levou muito perigo à meta cearense.

O atual campeão brasileiro quase ampliou com Breno Lopes, mas o goleiro do time nordestino fez grande defesa. No contra-ataque, Guilherme recebeu dentro da área e finalizou para defesa de Weverton. Em seguida, Weverton lançou Rony, que encontrou Breno Lopes. O camisa 19 cortou para dentro e acertou a trave.

Depois de tanta insistência, Breno Lopes recebeu excelente cruzamento rasteiro de Luís Guilherme e, dentro da pequena área, finalizou para fechar a vitória palestrina em 3 a 1 no Allianz Parque.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com a vitória na tarde deste sábado, o Palmeiras voltou ao G4 do Brasileirão. O Verdão subiu três posições e agora tem 28 pontos na tabela, 11 atrás do líder Botafogo. Por sua vez, o Fortaleza se mantém na oitava colocação, com 23 pontos.

Próximos jogos

Foto: Divulgação/Palmeiras

As equipes voltam a campo somente no próximo final de semana. Pela 16ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (30), diante do América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. Depois disso, o Verdão enfrenta, também em Belo Horizonte, o Atlético-MG, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América.

Por sua vez, o Fortaleza medirá forças com o Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, no próximo sábado (29). Em seguida, o Leão do Pici viaja para o Paraguai, onde enfrentará o Libertad, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana.