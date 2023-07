Sul-Americana e Libertadores: confronto entre Palmeiras e Atlético-MG marca sorteio; confira partidas e chaveamentos

Na tarde da última quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foram realizados os sorteios das oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores,, contando com o chaveamento para as próximas fases até suas grandes finais, sendo a da Sula no Estádio Centenário de Montevidéu e a da Libertadores no Maracanã.

O primeiro sorteio do dia foi da Sula, que antes das oitavas já tem seus playoffs definidos com os times que ficaram em segundo na fase de grupos da Sul-Americana, enfrentando os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Nesse sorteio o destaque ficou para um possível confronto entre Bragantino e América-MG, que enfrenta o Colo-Colo nos playoffs, além do São Paulo, que aguarda quem passar de Independiente Medellín e San Lorenzo.

O sorteio seguinte foi da Libertadores, sem playoffs, já com todos os times definidos. Os confrontos de destaque já nas oitavas ficam por conta da River Plate x Internacional, um possível Fla-Flu nas quartas e para Palmeiras x Atlético-MG, que se enfrentam na competição pelo terceiro ano seguido, onde o alviverde passou de fase nos últimos dois anos, em 2021 na semifinal e em 2022 nas quartas de final.

Confrontos da Copa Sul-Americana:

*O time à direita decide em casa, aguardando o vencedor dos playoffs para saber o adversário.

(Sporting Cristal x Emelec) x Defensa y Justicia

(Patronato x Botafogo) x Guaraní-PAR

(Ñublense x Audax Italiano) x LDU

(Independiente Medellín x San Lorenzo) x São Paulo

(Barcelona-EQU x Estudiantes) x Goiás

(Corinthians x Universitario) x Newell’s Old Boys

(Libertad x Tigre) x Fortaleza

(Colo-Colo x América-MG) x RB Bragantino

Os confrontos já com o chaveamento definido (Arte: Conmebol)

Confrontos da Copa Libertadores:

*O time à direita decide em casa

Atlético Nacional x Racing

Nacional x Boca Juniors

Deportivo Pereira x Independiente del Valle

Atlético-MG x Palmeiras

Bolívar x Athletico-PR

River Plate x Internacional

Argentinos Juniors x Fluminense

Flamengo x Olímpia