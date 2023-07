Em momentos complicados, Goiás e Atlético-MG fecham a rodada do Brasileirão

Nesta segunda-feira (17), Goiás e Atlético-MG se enfrentam, às 20h, no estádio da Serrinha em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Esmeraldino também vive um momento dificil, perdeu as últimas três rodadas, para Santos, Bragantino e Coritiba. O time se encontra no Z-4, com 11 pontos e busca uma vitória para conseguir sair. O verdão espera conseguir um resultado positivo hoje, em casa, para se recuperar no Brasileirão.

O Galo vive um momento conturbado na temporada, não vence a seis jogos. Na última rodada perdeu em casa para o Corinthians pelo placar de 1 a 0. A equipe se encontra na décima segunda colocação com 20 pontos e espera conseguir encostar na parte de cima da tabela. Além disso, Luiz Felipe Scolari ainda não venceu no comando da nova equipe e busca conseguir a primeira vitória na partida de logo mais.

Para se recuperar

O técnico Armando Evangelista deve iniciar a partida com o meio campista Luis Oyama e Morelli também pode ser a novidade na escalação Esmeraldina. No ataque o autor de um dos gols contra o Santos, João Magno, deve ser titular hoje. O técnico não conta com Guilherme Marques e Palacios.

Provável escalação: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli e Luís Oyama; Matheusinho, João Magno e Anderson Oliveira.

Galo poderá contar com Hulk

Felipão poderá contar com a volta do atacante Hulk que cumpriu suspensão na última partida, porém conta com uma grande lista de desfalques. Entre os desfalques está o atacante Pavón, que vinha iniciando as partidas e o meia campista Hyoran. Além deles os jogadores que estão fora são, Bruno Fuchs e Matías Zaracho que estão no departamento médico. Já Battaglia e Mariano estão suspensos.

Provável escalação: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, e Igor Gomes, Eduardo Vargas, Paulinho e Hulk

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistente 1: Danilo Simon

Assistente 2: Daniel Ziolli

VAR: Rodrigo Guarizo