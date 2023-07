Jean Lucas mostra qualidade na estreia e dá esperança para Santos na sequência do ano

Neste domingo (23), o meia Jean Lucas, segundo reforço do Santos na janela do meio do ano, fez sua aguardada reestreia pelo clube no empate de 2 a 2 contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Mesmo após quase oito meses sem atuar em uma partida oficial, o novo camisa 8 santista mostrou estar à altura das expectativas.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Em uma formação com Lucas Lima aberto pela direita e Mendoza na esquerda durante a fase ofensiva, Jean Lucas foi o meio-campista que mais ditou o ritmo da equipe alvinegra, especialmente na primeira etapa da partida. Com uma atuação determinante, o jogador falou bastante e pediu constantemente a aproximação dos companheiros, buscando imprimir uma dinâmica mais intensa na parte central do campo.

Apesar disso, Jean foi prejudicado em algumas ocasiões pela falta de entrosamento, já que o camisa estava em um ritmo diferente. Ainda assim, o meia mostrou sua qualidade e participou diretamente do primeiro gol do Santos, ao dar uma assistência precisa para o centroavante Marcos Leonardo, que finalizou com precisão e balançou as redes.

Além da assistência, Jean Lucas protagonizou um lance de habilidade no fim do primeiro tempo, ao aplicar um chapéu seco em um defensor adversário. Apesar do lance promissor, o meia foi travado no momento do chute e ganhou apenas um escanteio.

Contudo, na segunda etapa da partida, Jean Lucas não conseguiu manter o mesmo nível de atuação. Já não estava na mesma sintonia que apresentou na primeira metade do jogo, o que culminou em sua substituição por Luan Dias aos 27 minutos do segundo tempo.

Apesar do rendimento ligeiramente inferior na etapa final, o desempenho do novo meia santista foi tão impressionante que ele foi eleito o “Craque do Jogo” pela TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da partida, superando até mesmo o companheiro Marcos Leonardo, autor de dois gols na partida.

Ao fim do jogo, Jean Lucas expressou sua felicidade ao receber o prêmio de melhor atleta e destacou o trabalho conjunto da equipe: "Muito feliz de receber esse prêmio depois de muito tempo sem jogar, graças ao grupo. Estamos unidos, trabalhamos bem na semana. Claro que queríamos a vitória, mas infelizmente não aconteceu. Vamos trabalhar forte nessa semana para fazer um bom jogo no Rio de Janeiro", afirmou o meia.