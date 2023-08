Bruno Lage valoriza empate fora de casa: “Somamos mais um ponto em nossa caminhada”

O Botafogo ficou no empate com o Cruzeiro neste domingo (6), o jogo foi válido pela 18° rodada do Brasileirão. A equipe carioca segue como líder isolado da competição com 44 pontos, 13 pontos na frente do vice-líder Flamengo, que está empatado com Fluminense, Palmeiras e Bragantino. Bruno Lage analisou a atuação do glorioso e admitiu que o time está em processo de mudança para sua filosofia de jogo.

“Estamos trabalhando para evoluir a equipe para tentar ter mais capacidade de jogo com bola. Hoje não conseguimos criar oportunidade de gol, o adversário nos pressionou muito, faltou um pouco de inspiração dos homens de frente de procurar os passes que estavam disponíveis. É um processo”.

O comandante ainda completou sobre suas expectativas para o restante da temporada em relação ao time.

“Já houve jogos do Botafogo assim. Estamos tentando acertar, claro que queríamos ter mais domínio do jogo. Tem que haver um equilíbrio. Não podia chegar aqui e impor as coisas, estou propondo coisinhas e uma delas é a equipe ter um controle maior com bola, porque sem bola já somos bem. Estou tendo noção do que é o Brasileirão e de como é difícil jogar fora de casa”.

Paredão

Após grande partida, o goleiro Lucas Perri também valorizou o empate fora de casa. Ele foi a grande razão do Glorioso ter saído com um ponto do Mineirão.

“Todo jogo de Campeonato Brasileiro fora de casa tem uma dificuldade gigantesca, jogar na frente de quarenta e quatro mil pessoas torcendo contra é uma dificuldade. Acredito que no primeiro tempo sofremos bastante, no segundo tempo conseguimos equilibrar” e completou, “Cada ponto tem que ser comemorado porque é muito difícil jogar aqui no Mineirão. Agora a gente tem que seguir trabalhando focado, descansando para os próximos jogos”.

Próximo duelo

​​​​​​​O próximo confronto do Botafogo no Campeonato Brasileiro será no sábado (12), quando receberá o Internacional, no Nilton Santos, pela última rodada do primeiro turno da competição.