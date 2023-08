Botafogo vira sobre Guaraní-PAR e abre vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Em duelo realizado no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira (2), o Botafogo superou o Guaraní-PAR por 2 a 1 e abriu vantagem nas oitavas e final da Conmebol Sul-Americana.

Os paraguaios surpreenderam no primeiro tempo com a precoce abertura do placar com Benítez e um bom comportamento defensivo diante do alvinegro. No entanto, a situação mudou na etapa complementar com as alterações de Bruno Lage e os gols de Hugo e Tiquinho Soares.

O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira (9), a partir das 19h pelo horário de Brasília, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Botafogo enfrentou muitas dificuldades no primeiro tempo

A empolgação da torcida alvinegra no início da partida foi cancelada logo aos 3' devido ao gol precoce do Guaraní-PAR. Cáceres arrancou pela direita e deixou a marcação para trás acionando Moreira. O volante cruzou rasteiro para a pequena área onde Benítez surgiu atrás de Gatito.

O gol precoce dos paraguaios acabou condicionando todo o restante do primeiro tempo pois o Guaraní adotou postura defensiva enquanto o Botafogo teve o controle da posse de bola. Contudo, o alvinegro não encontrou soluções e pouco assustou.

Aos 14', o Guaraní marcou um golaço com Camacho acetando chute de cobertura de fora da área, mas o impedimento salvou o Botafogo. O alvinegro respondeu com Di Plácido invadindo a área pela direita para cruzar rasteiro, só que Eduard não alcançou para finalizar de carrinho.

Na sequência, Di Plácido acelerou em contra-ataque e cruzou de trivela para Janderson receber em liberdade, só que acabou deixando a bola escapar no domínio. Antes do término do primeiro tempo, Tchê Tchê deixou na medida para Marlon Freitas chutar firme, só que a bola parou no travessão.

Alterações de Bruno Lage aumentam intensidade da equipe alvinegra

O técnico Bruno Lage acionou Segovia, Tiquinho Soares e Philipe Sampaio no segundo tempo, alterações fundamentais para o Botafogo voltar com muito mais intensidade no segundo tempo.

Aos 12', Segovia aproveitou bola na direita da área e deixou Eduardo em condições na primeira trave pra chutar de primeira, parando em bela defesa de Muñoz. Na sequência, Tchê Tchê jogou na área e Tiquinho escorou para Eduardo concluir de bicicleta, mas o goleiro defendeu de forma espetacular.

Contudo, o Guaraní não resistiu à pressão e o Botafogo conseguiu buscar o gol de empate. Aos 20', Eduardo cobrou escanteio na primeira trave e Santander afastou parcialmente, só que Hugo aproveitou rebote e amorteceu para bater firme no ângulo direito em um golaço.

O gol de empate animou o alvinegro em busca da virada com diversas finalizações de perigo e ocupação total no campo ofensivo, sem oferecer contra-ataques para a equipe paraguaia.

Aos 32', Tiquinho Soares dominou passe de Philipe Sampaio na meia-lua e protegeu para chutar firme, mas a bola passou rente à trave esquerda. Depois, Segovia aproveitou escanteio na entrada da área e chutou rasteiro, tirando tinta da trave esquerda.

A enorme pressão do Botafogo durante o segundo tempo foi recompensada aos 45 minutos. Júnior Santos caiu dentro da área após entrada de Gil Romero e o árbitro marcou pênalti. Tiquinho Soares cobrou com tranquilidade no meio do gol e garantiu a vitória.