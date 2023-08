Líder isolado, Botafogo vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro

Dono da melhor campanha como mandante e visitante, melhor defesa e segundo melhor ataque, o Botafogo volta a campo na noite deste domingo para encarar o Cruzeiro, às 18h30, no Mineirão, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Carioca vem embalado pela sequência de 13 jogos de invencibilidade, sendo oito partidas pelo Brasileirão. A última derrota foi no dia 3 de junho, quando perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR fora de casa.

Na última rodada do campeonato nacional, o Botafogo goleou o Coritiba por 4 a 1 em casa. Depois, também no estádio Engenhão, entrou em campo pela Copa Sul-Americana, e venceu o Guaraní-PAR por 2 a 1.

O Cruzeiro, por sua vez, quer por um fim na irregularidade na competição. Sem vencer há três partidas, o time azul celeste busca voltar a vencer em casa, onde a campanha não tem sido boa.

No último fim de semana, a equipe jogou fora de casa contra o Athletico-PR e, depois de abrir 2 a 0, cedeu o empate, com a partida terminando em 3 a 3.

Até aqui, a Raposa tem um aproveitamento de apenas 37%. São apenas três vitórias e um empate, além de cinco derrotas. Jogando no Mineirão, o jejum é maior. O clube mineiro não vence no estádio desde o dia 6 de novembro de 2022, quando derrotou o CSA por 3 a 2.

O duelo de logo mais coloca em campo as duas melhores defesas do Brasileirão. O Botafogo lidera o quesito com apenas 10 gols sofridos e, logo na sequência, vem o Cruzeiro, que teve a defesa vazada apenas 15 vezes.

Por outro lado, o time comandado pelo técnico Pepa tenta colocar um fim na seca de gols em seus domínios. Dos 19 gols marcados até aqui, apenas quatro foram jogando em casa.

O Botafogo, por sua vez, marcou 12 dos 32 gols jogando como visitante. Longe do Rio de Janeiro, o Alvinegro tem um aproveitamento de 66,7%, conquistando 16 dos 43 pontos que tem na competição.

A seu favor, o Cruzeiro não perde para o Botafogo desde 2016. De lá pra cá, foram nove partidas entre as equipes, com três vitórias cruzeirenses e seis empates. O último encontro entre os dois times aconteceu em 2021, pela Série B do Brasileirão, terminando em 0 a 0.

No histórico geral, a Raposa leva larga vantagem sobre o Glorioso. Em 75 jogos oficiais, foram 30 vitórias para o time mineiro, 19 para o carioca e 26 empates.

Cruzeiro terá estreia de goleiro no campeonato

Sem poder contar com o goleiro Rafael Cabral, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Anderson deve ser a novidade no gol cruzeirense. O arqueiro fará seu primeiro jogo pelo clube celeste no ano e terá a missão de, debaixo das traves, frustrar o melhor ataque da competição.

Outra ausência é do atacante Wesley, também fora por suspensão por três cartões amarelos. Para o seu lugar, Gilberto e Rafael Elias disputam quem formará a dupla de ataque ao lado de Artur Gomes, autor de dois gols no empate diante do Furacão na última rodada.

Entre os possíveis titulares, Matheus Pereira pode iniciar a partida e fazer seu primeiro jogo diante do torcedor. Na lateral direita, Willian e Palácios disputam a vaga entre os 11 iniciais.

No comando da equipe, Pepa está fora devido a expulsão na última rodada. Com isso, o auxiliar Samuel Correia estará à beira do campo comandando o time mineiro.

Provável escalação: Anderson; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Matheus Pereira), Lucas Silva e Mateus Vital; Arthur Gomes e Gilberto (Rafael Elias).

Botafogo terá força máxima

Depois de poupar parte da equipe titular no meio de semana, o técnico Bruno Lage terá seus principais jogadores à disposição para encarar o Cruzeiro logo mais no Mineirão.

Com relação ao time da rodada passada, uma mudança pode acontecer na defesa. Adryelson deve formar a dupla de zaga com Victor Cuesta no lugar de Philipe Sampaio.

No ataque, Gustavo Sauer, autor de dois gols na goleada em casa, disputa vaga com Júnior Santos para formar o trio de ataque ao lado de Vítor Sá e Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato com 13 gols marcados.

Provável escalação: Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Tiquinho Soares e Victor Sá.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP);

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP);

VAR: Rafael Traci (SC).