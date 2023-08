Soteldo é reintegrado ao elenco do Santos após afastamento por indisciplina

O atacante Yeferson Soteldo foi reintegrado ao elenco do Santos após um período de afastamento por indisciplina. O técnico Paulo Turra havia tomado a decisão de afastá-lo do time devido a atrasos em treinos e descumprimento de regras impostas pelo treinador.

A reintegração aconteceu no último domingo (6), logo após a demissão de Paulo Turra. O treinador foi desligado do clube, o que abriu caminho para o retorno do camisa 10 aos jogos do Peixe. Inclusive, Soteldo já treinou com o restante da equipe na manhã desta segunda-feira (7) no CT Rei Pelé. O treino foi comando pelo técnico interino Claudiomiro, pois o Peixe ainda aguarda a chegada de seu novo treinador, Diego Aguirre, na Vila Belmiro.

Desde a chegada de Paulo Turra, Soteldo estava afastado do elenco principal. Entretanto, após a saída do treinador e do coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, o jogador recebeu a notícia de que deveria se apresentar no mesmo horário dos demais jogadores para o primeiro treino da semana.

A saída de Falcão foi fundamental para a reintegração de Soteldo, pois o ex-coordenador era o maior opositor ao retorno do atacante ao convívio com o restante da equipe. Falcão acreditava que os atos de indisciplina de Soteldo eram graves e não poderiam ser perdoados.

Nos últimos dias, o próprio treinador já demonstrava estar mais disposto a aceitar Soteldo de volta, desde que o jogador mostrasse arrependimento e disposição para ajudar o Santos. No entanto, a relação entre os dois estava abalada pelas dificuldades iniciais, que culminaram no afastamento do atacante.