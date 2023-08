Santos busca empate nos acréscimos contra Athletico-PR pelo Brasileirão

O Santos enfrentou uma difícil batalha contra o Athletico-PR na tarde deste sábado (5), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu na frente com um gol de Pablo no primeiro tempo, colocando pressão sobre o Peixe, que estava com dificuldades em criar oportunidades e sair com qualidade da defesa. Mas nos acréscimos da etapa final, Marcos Leonardo marcou de pênalti e deixou tudo igual.

Furacão abre o placar

No primeiro tempo, o Santos teve dificuldades para lidar com a estratégia montada pelo time paranaense. O Athletico deixou a posse de bola com o rival, enquanto pressionava em busca de erros que pudessem ser explorados. O Peixe teve 65% de posse na primeira etapa, mas suas jogadas de ataque eram limitadas, e as tentativas de lançamentos de Lucas Lima não surtiram grande resultado.

Aos 29 minutos, um erro crucial na saída de bola do Santos resultou em um desarme que deixou a bola nos pés de Pablo, que estava sozinho na área e não desperdiçou a chance, abrindo o placar para o Furacão. Pouco depois, o Athletico quase ampliou o placar com um cruzamento de Pablo e cabeçada de Madson, bem defendida pelo goleiro João Paulo.

Foto: Divulgação / CBF

Empate sofrido!

No segundo tempo, o Santos apresentou uma leve melhora em sua atitude, subindo suas linhas e pressionando o Athletico no campo de ataque. No entanto, ainda faltava perigo nas investidas do Peixe, e apenas um chute de Jean Lucas que passou por cima do gol ameaçou a defesa do Furacão.

O Athletico, que optou por um time misto, trouxe importantes jogadores do banco, como Vitor Roque, que segurou a defesa sozinho e esfriou a tentativa de reação do Santos. O técnico Paulo Turra tentou mudar o cenário com a entrada de Lucas Braga e Julio Furch, aumentando a presença na área adversária.

Porém, o empate só veio nos acréscimos do segundo tempo, quando um toque no braço de Thiago Heleno gerou revisão do VAR e resultou em pênalti a favor do Santos. Marcos Leonardo assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, evitando a derrota do Peixe na Vila Belmiro.

Foto: Divulgação / CBF

Como os times ficam?

Com o empate, o Athletico alcançou 28 pontos, permanecendo dentro do G-6, mas correndo o risco de perder posições para Red Bull Bragantino e São Paulo. Já o Santos chegou a 18 pontos e pode ser ultrapassado por Goiás e Bahia, que estão na disputa para escapar da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

O Santos só voltará a campo no próximo domingo (13), enfrentando o Fortaleza às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Já o Athletico terá um confronto decisivo na terça-feira (8), quando receberá o Bolívar às 21h, na Ligga Arena, buscando reverter o placar adverso após perder o jogo de ida por 3 a 1 na Libertadores.