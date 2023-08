Alexandre Gallo assume como novo coordenador de futebol do Santos

O Santos anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira (9) a contratação de Alexandre Gallocomo o novo coordenador de futebol do clube, após a saída de Paulo Roberto Falcão. A nomeação foi confirmada pelo presidente Andres Rueda, que destacou a identificação de Gallo com o clube e sua história marcante.

“Estamos trazendo um profissional com identificação com o Santos, que já viveu muito esse time e que não pensou duas vezes em aceitar esse desafio”, afirmou Rueda.

Aos 57 anos, Alexandre Gallo aceitou o convite de Rueda para assumir o cargo de coordenador técnico. Com uma carreira que abrange diferentes funções no Santos Gallo já foi vice-campeão brasileiro pelo clube em 1995, desempenhando o papel de capitão em uma equipe memorável. Além disso, ele teve participação como auxiliar técnico durante a conquista do título do Brasileirão em 2004, e em 2005 teve uma passagem como treinador da equipe.

História de Alexandre Gallo no Santos

A história de Alexandre Gallo com o Santos começou em 1992, onde ele atuou com volante e permaneceu até 1996. Foi parte essencial da equipe de 1995, considerada inesquecível na história do clube. No entanto, o ex-volante não pôde atuar na partida final daquele ano devido a uma suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos.

Após sua carreira como jogador, Alexandre Gallo deu continuidade à sua paixão pelo futebol como treinador e auxiliar técnico. Ele fez parte da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo durante a campanha do octacampeonato brasileiro em 2004. No ano seguinte, em 2005, Gallo assumiu o papel de treinador principal do Santos, comandando a equipe em 41 jogos.