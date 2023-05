Em jogo cheio de emoções, Cuiabá vence América-MG fora de casa e deixa Z-4

Haja emoção! Em partida válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, neste domingo (07), o Cuiabá foi até a capital mineira na Arena Independência e venceu o América-MG por 2 a 1, com gols na reta final do confronto. Marlon, contra e Ronald anotaram os gols do Dourado, enquanto Aloísio marcou para o Coelho.

Com a vitória, o Cuiabá chegou aos quatro pontos, saindo da zona do rebaixamento e saltando para a 11º colocação, podendo perder posição ao decorrer da rodada. O América-MG continua numa sequência negativa, ainda sem vencer no Brasileirão, ocupa a lanterna da competição e acumula três partidas sem vitória.

O confronto

A partida começou animada. Logo aos 10', após cruzamento na área, Aloísio desviou e a bola explodiu no poste do Cuiabá. Um minuto depois, Everaldo cruzou na segunda trave e Aloísio apareceu para completar para o fundo do gol e abrir o placar.

O Cuiabá chegou com perigo pela primeira vez aos 22 minutos, Iury Castilho finalizou perigosamente e o goleiro Matheus Cavichioli fez boa defesa para evitar o gol.

No primeiro minuto da etapa final, Benítez fez jogada individual, invadiu a área e soltou um foguete. A bola explodiu na trave do Cuiabá. Aos quatro, Aloísio soltou uma bomba e a bola passou perto do travessão.

Aos 19', Ceppelini soltou uma bomba de fora da área e Matheus Cavichioli fez uma grande defesa. Aos 40', Wellington Silva cruzou perigosamente na área e Marlon tentou afastar, mas mandou para o próprio gol para empatar o jogo para o Cuiabá.

O jogo mudou aos 44', quando Matheus Cavichioli saiu do gol e colocou a mão na bola fora da área. O goleiro do América-MG foi expulso direto. Na sequência, Ronald Lopes cobrou falta com muita categoria e marcou um golaço para virar o jogo para o Cuiabá.

Já nos acréscimos, Martínez entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Walter e o árbitro marocu pênalti. Mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a focar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos atuam na próxima quarta-feira (10). O América-MG viaja até São Paulo e encara o RB Bragantino, às 19h. O Cuiabá volta a encarar um time mineiro, desta vez, o Atlético-MG, às 20h, na Arena Pantanal.