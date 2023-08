América-MG e Bragantino empatam em jogo de ida das oitavas da Sul-Americana

América-MG e Bragantino se enfrentaram na noite desta quinta-feira (3), no Estádio Independência, em Minas Gerais, e empataram por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Éder (contra) e Mastriani marcaram os gols da partida.

Bragantino sai na frente e América vai para o intervalo sob vaias

O torcedor americano esperava por um América tentando o gol já no início da partida, mas viu o Bragantino com mais posse de bola. No entanto, o América apareceu com perigo em boas oportunidades. Ao todo, foram nove finalizações do Coelho na primeira etapa. Porém, ao final da primeira etapa, o Bragantino chegou ao seu gol após Luan Cândido cruzar e Éder desviar contra o próprio patrimônio.

Foto: Ari Ferreira/Bragantino

Vaias

Após o final da primeira etapa, a equipe do América-MG saiu de campo sob vaias de sua torcida. Atualmente, o Coelho se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não vence há três jogos. O técnico Vagner Mancini também foi alvo de xingamentos por parte da torcida no Independência.

Salvação do América vem do banco de reservas

Atrás do placar, o América voltou promovendo duas mudanças no ataque, colocando Pedrinho e Rodrigo Varanda nos lugares de Matheusinho e Renato Marques. Porém, foi o Bragantino quem voltou melhor e levou perigo em algumas oportunidades. Quando tudo se encaminhava para uma vitória do Massa Bruta, outra dupla que entrou na segunda etapa resolveu aparecer.

Martinez cruzou na área e Mastriani cabeceou para o gol de Cleiton, que nada pôde fazer. Nos minutos finais, o jogo chegou a abrir e ambas equipes tentaram marcar o gol da vitória, mas não foi possível.

Foto: Mourão Panda/América

Jogo de volta

O Bragantino não poderá mandar a partida de volta em seu estádio, o Nabi Abi Chedid. Isso acontece pois a Conmebol, entidade responsável pela Copa Sul-Americana, exige que os estádios a partir das oitavas de final do campeonato tenham capacidade mínima para 20 mil torcedores, público superior ao que o estádio do Massa Bruta comporta. Por isso, a partida será realizada na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Agenda

Ambas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O América-MG visita o Bahia, na Fonte Nova. Já o Bragantino vai ao Couto Pereira para enfrentar o Coritiba. As partidas acontecem no domingo (6), às 18h30 (de Brasília).

A partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana acontece na próxima quinta-feira (10), às 21h (de Brasília).