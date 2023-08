Dorival Jr exalta elenco após classificação na Sul-Americana: “Temos trabalhado muito”

Na noite desta quinta-feira (10), o São Paulo venceu o San Lorenzo por 2 a 0 em partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana e avançou a próxima fase da competição.

Os gols da partida foram marcados por Calleri e Luciano respectivamente, o tricolor paulista aguarda o confronto entre LDU e Nubleñse para definir seu adversário das quartas de final.

Sem motivo para crise

Foto:Divulgação/São Paulo

Após o duelo, o comandante Dorival Jr garantiu que o time estava muito confiante e que não havia motivo para desconfiança da equipe que vinha trabalhando muito e pronta para o duelo.

“Eu falava para eles que não tinha motivo para desconfiança, incerteza. Jogamos sempre da mesma forma. Foi uma sequência interessante, o resultado não acontecia. Não era para mudar planos, rotas.”

Torcedor fez a diferença

Dorival também enalteceu muito a torcida são-paulina que compareceu em peso no Estádio do Morumbi, com mais de 50.000 torcedores presentes e apoiaram a equipe do início ao fim.

“Torcedor está entendendo o momento do clube e está trabalhando a favor do clube, do elenco, percebendo o trabalho da diretoria, acreditando naquilo que está vendo. O São Paulo está se aproximando de um bom momento, quando será não sabemos, mas o São Paulo está se preparando.”

Com calma e tranquilidade

O treinador comentou também sobre a possibilidade de vencer o torneio continental, no qual o São Paulo acabou sendo vice-campeão da edição passada, sendo derrotado pelo Independiente Del Valle.

“Eu acho que tudo vai acontecer no momento certo, desde que haja merecimento. O grupo tem trabalhado muito. Temos que aprender com nossos erros e valorizar muito mais o que vem de bom. O São Paulo tem conseguido se reestruturar como clube, entidade. Por isso falo que está próximo de um dia acontecer coisas boas.”

Jogo da Vida

Para finalizar seus depoimentos, Dorival Jr falou da sua expectativa para o grande duelo do dia 16, contra o seu rival Corinthians, pela partida de volta da semi-final da Copa do Brasil.

“Acho que será um jogo disputado, como foi a primeira partida na (Neo Química) Arena. São duas equipes que se respeitam, que respeitam suas características. Conhecemos os movimentos deles, como eles também conhecem os nossos. Imagino uma partida brigada, como foi hoje. As duas equipes buscando neutralizar o adversário e concentrado no meio de campo.”

Próximos Compromissos

O São Paulo volta aos gramados neste domingo (13), em que terá de enfrentar o Flamengo, no Maracanã, ás 18h30. A partida é válida pela décima noma rodada do Campeonato Brasileiro 2023.