São Paulo vence San Lorenzo e avança às quartas de final da Copa Sul-Americana

O São Paulo conquistou uma vitória crucial na noite desta quinta-feira (10) ao derrotar o San Lorenzo por 2 a 0 no estádio do Morumbi. Com esse triunfo, o Tricolor reverteu a desvantagem de 1 a 0 da partida de ida e assegurou sua passagem para às quartas de final da Copa Sul-Americana.

Toca no Calleri que é gol!

A partida teve início com um São Paulo determinado a pressionar o San Lorenzo, resultando em um domínio de 74% na posse de bola. No entanto, o time argentino demonstrou solidez defensiva e chegou a assustar com contra-ataques e lançamentos longos, incluindo uma tentativa que atingiu a trave defendida pelo São Paulo.

A tensão aumentou à medida que os jogadores tricolores reagiram às decisões do árbitro e clamaram por possíveis penalidades. No último minuto da primeira etapa, após cobrança de falta cobrada por Wellington Rato, Calleri cabeceou com maestria, encobrindo o goleiro Batalla e abrindo o placar para o São Paulo.

Foto: Divulgacão / Conmebol

É LUCIANO!

Após o intervalo, o São Paulo retornou à partida com uma abordagem mais cadenciada, enquanto o San Lorenzo buscava oportunidades de contra-ataque. No entanto, aos 21 minutos, uma jogada magistral de Rodrigo Nestor pelo lado direito culminou em um passe preciso para Luciano, que finalizou com êxito e ampliou a vantagem para 2 a 0.

Com a necessidade de buscar o resultado, o San Lorenzo se lançou ao ataque, mas a defesa sólida do São Paulo e as mudanças estratégicas de Dorival Júnior, asseguraram a classificação do Tricolor.

Foto: Divulgação / Conmebol

Boas notícias!

Além da classificação, o São Paulo poderá contar com reforços de peso nas próximas fases da Copa Sul-Americana. As recentes contratações de Lucas Moura e James Rodríguez poderão ser inscritas na equipe para os próximos desafios da competição.

Foto: Divulgação / São Paulo FC

Com fica?

Com a vaga garantida nas quartas de final, o São Paulo agora aguarda o desfecho do confronto entre LDU, do Equador, e Ñublense, do Chile, que acontece ainda na noite desta quinta-feira (10). As quartas de final estão agendadas para as semanas de 23 e 30 de agosto.