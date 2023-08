Kika Brandino destaca preparação do São Paulo para retorno das competições: "Foco é a vitória"

Com a pausa para a Copa do Mundo, as equipes femininas tiveram alguns dias de descanso e retomaram as atividades nas últimas semanas. O São Paulo retornou aos treinos visando o mata-mata do Campeonato Brasileiro, onde encara a Ferroviária na semifinal, e nas quartas do Paulistão.

A meia Kika Brandino afirma que a expectativa do elenco são-paulino para a sequência da temporada é positiva, destacando as metas alcançadas no primeiro semestre e acredita que é possível brigar pelos dois títulos.

"As expectativas para o segundo semestre são muito boas. Fizemos um primeiro semestre muito competitivo e alcançamos os objetivos que foram traçados. Agora, seguimos trabalhando com novas metas sempre visando os títulos", comentou.

Na retomada dos treinos, Kika ressalta a preparação da equipe para o primeiro jogo de cada competição, que ocorrerão nos dias 23 e 27 deste mês. Para o duplo confronto com a Ferroviária, a meia espera partidas complicadas, com foco em sair em vantagem no primeiro jogo, com mando do Tricolor Paulista.

"A preparação segue forte para que possamos chegar mais preparadas para a semi do Brasileiro e, também, brigar pela classificação do Paulista. Sabemos que serão jogos muito difíceis mas estamos muito focadas nos treinos para chegarmos fortes em ambas as competições. O foco é a vitória", relatou.