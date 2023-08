Felipão defende Paulinho de vaias e promete não falar sobre arbitragem: "Sou taxado de bandido"

Neste domingo (13), o Atlético-MG superou a falta de criação vista no primeiro tempo graças à uma dupla muito conhecida da torcida do Galo. Com assistência de Hulk, o atacante Paulinho marcou o gol da vitória contra o Bahia.

A partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão estava muito tensa com um Mineirão recebendo menos de 30 mil pessoas e um Bahia que conseguia pressionar o Atlético, mas a entrosada dupla mudou o panorama da partida.

Na entrevista coletiva, Luiz Felipe Scolari elogiou os jogadores do elenco e garantiu que a equipe conseguirá alcançar a Libertadores, caso mantenha o desempenho visto nos jogos mais recentes.

"A primeira que ganhamos em Belo Horizonte. Vencemos, é a segunda seguida no Brasileiro e estamos trabalhando para isso. Já é o terceiro jogo que não tomamos o gol que faz a gente mudar a personalidade dentro do campo. Se erramos alguns gols, estamos trabalhando na semana para melhorar as oportunidades. Temos que fazer essa equipe jogar de forma consciente. Se jogarmos assim, nossa possibilidade de crescermos no campeonato é maior.”

“Temos um conjunto, uma equipe boa. Temos que fazer essa equipe jogar de uma forma consistente como jogou contra o Palmeiras, contra o São Paulo e como jogou hoje. Se nós jogarmos assim as nossas possibilidades de crescermos no campeonato, vamos brigar por aqueles objetivos que nós traçamos. Agora, serão 19 decisões na Série A."

Felipão sai em defesa de Paulinho e foge de críticas à arbitragem

Além disso, Felipão aproveitou para defender Paulinho de críticas. O autor do gol recebeu vaias da torcida antes do intervalo, justamente pelas oportunidades desperdiçadas. O técnico também tratou sobre as conversas que teve com Hulk em relação à arbitragem.

"Quem fez o gol contra o Flamengo? Paulinho. Se o Paulinho faz dois, três, quatro gols aqui, em seis, sete jogos, ele tem que errar uma ou duas oportunidades. Se não, ele seria o maior jogador do mundo. Ele não é o maior jogador do mundo. Ele é um excelente jogador, mas ele erra uma jogada final, como outros erram. Mas acerta também. Paulinho é um dos jogadores que eu mais confio dentro do grupo e a parte psicológica dele é muito boa”.

"Sete jogos que o Hulk não é capitão. Te pergunto: tem amarelo? Não. Pois só recebia amarelo pois era o capitão e se dirigia ao árbitro. Ele tem ficado bravo (em alguns lances), mas não tem recebido amarelo. Aquilo que ele tem feito não é tão invasivo para a arbitragem quanto o que ele vinha fazendo anteriormente."

Por fim, Felipão garantiu que não comentará mais sobre lances duvidosos ou polêmicas de arbitragem, demonstrando contrariedade após o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) marcar um julgamento por declaração contra a arbitragem na derrota sofrida contra o Grêmio. A denúncia acusa o treinador no artigo 258, que trata de "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões"

“Eu não falo mais. Praticamente sou taxado de bandido. Não dá. (…) Vou ser julgado de novo. Democracia é o Brasil, mas não é mais. Se expressar uma opinião, parece que estou falando mal do mundo. Não vale mais a pena discutir isso”, afirmou o técnico.