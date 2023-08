Felipão, Arana e Paulinho lamentam eliminação do Atlético na Libertadores e projetam temporada

O Atlético Mineiro está eliminado da competição de clubes mais importante do continente. O empate em 0 a 0 diante do Palmeiras, nesta noite, não foi o suficiente para reverter a desvantagem de um gol, construída na última quarta-feira (02), em Belo Horizonte, quando a equipe foi derrotada pelo alviverde em casa, com gol de Raphael Veiga.

Após a partida, o técnico Luís Felipe Scolari, campeão do penta com a seleção brasileira, comentou sobre a partida desta noite. Eliminado da Libertadores e com apenas uma vitória sob comando da equipe, o treinador comentou sobre a eliminação e projetou o restante da temporada.

"A gente nota uma equipe um pouco mais acertada e organizada para defender e atacar. E presume-se que, com o trabalho que estamos fazendo, a gente vai melhorar jogo a jogo. E já trabalhando para o jogo de domingo, contra o Bahia. Nós temos que saber e temos que respeitar o Palmeiras, que é uma grande equipe. Jogamos de igual para igual. Palmeiras teve predominância nos primeiros 15 minutos. Nós tivemos uma predominância nos primeiros 15 minutos (do segundo tempo). E o Palmeiras teve dois resultados, foi melhor e está de parabéns".

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, um dos líderes do grupo, também comentou sobre a desclassificação atleticana em São Paulo. O jogador lamentou o resultado e não poupou palavras para descrever o sentimento da saída nas oitavas de final.

"Me incomoda, porque é o único titulo que me falta no Brasil, que é a Libertadores. Independentemente do campeonato, você ser eliminado é uma m... Não é o que nós jogadores queremos. Queremos brigar por títulos. Fomos eliminados pelo Palmeiras, um dos grandes do futebol brasileiro. Mas é futebol, futebol é detalhe", disse o jogador.

Titular nos dois jogos diante do Palmeiras, o jogador ainda mandou forças ao companheiro Paulinho, que teve a "bola do jogo" em seus pés.

"Tivemos a bola do jogo, nos pés do Paulinho. Mas faz parte. Acho que não vai ser a primeira vez que o Paulinho vai errar. Pode ser que em outra circunstância ele possa decidir o jogo. Só que, infelizmente, a bola do jogo foi no pé dele. Ele tem que ter a cabeça no lugar, continuar trabalhando", completou em coletiva.

Paulinho chora após a partida e afirma se sentir culpado pela eliminação

Ainda dentro do campo, o atacante Paulinho, ainda no gramado, artilheiro da Copa Libertadores, comentou sobre a queda do Galo no torneio mais importante do continente. O atacante teve em seus pés a grande oportunidade do Atlético na partida, mas após driblar o goleiro Weverton, o camisa 10 finalizou para fora do gol.

"É difícil falar agora. Passamos por um momento difícil, pegamos um adversário muito qualificado, sabíamos da importância da Libertadores para nós esse ano, é um ano diferente para o Atlético por conta da inauguração do estádio. Eu, particularmente, me sinto responsável por essa eliminação. Era o nosso ano, mas não conseguimos classificar. Quero pedir desculpas à torcida, batalhamos muito, é pedir desculpas e seguir o trabalho. Temos o Brasileirão pela frente".

"A gente tinha totais condições de sair vitorioso daqui hoje, é difícil falar. A Libertadores era o objetivo do ano e não conseguimos classificar. É pedir desculpa para a torcida, dizer que batalhamos muito para chegar nas quartas, mas infelizmente não conseguimos. É pedir desculpa e seguir o trabalho, porque temos o Brasileirão pelo ano", completou.

Sequência da temporada no Atlético-MG

Sem a Libertadores pela frente, o Galo focará suas forças apenas no Campeonato Brasileiro neste restante de temporada. A equipe mineira vive situação desconfortável na competição e está a seis pontos da zona de rebaixamento, ocpuando a 10ª posição na tabela. A equipe também está a seis pontos do G-6.

O Atlético volta a campo neste domingo, às 11h, diante do Bahia, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, no Estádio do Mineirão. Essa será a despedida do Galo do palco do 7 a 1, visto que para o próximo compromisso da temporada jogando em casa, diante do Santos, no dia 27, a equipe inaugurará sua nova casa, a Arena MRV.