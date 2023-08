Atlético-MG vence São Paulo e põe fim a jejum de vitórias

Na tarde deste domingo (5), no estádio do Morumbi, o Atlético-MG encerrou um longo jejum ao vencer o São Paulo por 2 a 0, pela 18ª rodada do Brasileirão. Com um golaço de falta de Hulk logo no início da partida e outro gol de pênalti marcado por Pavón, o Galo voltou a vencer após 10 jogos (cinco empates e cinco derrotas).

Festa tricolor antes da bola rolar

O Atlético-MG jogou água no chopp dos são-paulinos nesta tarde domingo. Pois minutos antes da partida começar, o São Paulo apresentou os reforços James Rodríguez e Lucas Moura para sua torcida com uma grande festa, além de lançaram a nova camisa do Tricolor com ambos vestindo.

Foto: Divulgação / CBF

O jogo

No primeiro tempo, mesmo com maior domínio do São Paulo, o Atlético-MG saiu na frente com o gol de Hulk, surpreendendo os donos da casa com um golaço de falta do meio da rua. O Tricolor seguiu pressionando, mas não conseguiu transformar o domínio em chances de gol. Foi assim em jogada individual de Rodrigo Nestor com chute cruzado que passou perto da trave atleticana e em cabeceio de Diego Costa após escanteio que parou nas mãos de Matheus Mendes.

Com a vantagem no placar, o Galo só levava perigo base do contra-ataque, o Atlético-MG levava perigo na velocidade de Paulinho e na força física de Hulk, que quase marcou mais um se não fosse o lindo desarme de Diego Costa dentro da área. Com a torcida impaciente na reta final do primeiro tempo, o Tricolor não conseguiu transformar o domínio com a bola nos pés em oportunidades de gol.

Já segundo tempo, a grande novidade foi a estreia de Lucas pelo São Paulo, mostrando ótimos dribles, lançamentos e levando perigo em cobranças de falta. Porém, ao cometer um pênalti em Patrick, o próprio acabou contribuindo para o segundo gol do Atlético-MG, marcado por Pavón. Hulk ainda perdeu uma chance incrível de ampliar o placar, sozinho na pequena área e sem goleiro, o camisa 7 acabou isolando a bola.

Foto: Divulgação / CBF

Com os times ficam?

Com essa vitória, o Atlético-MG alcançou a décima colocação com 24 pontos, enquanto o São Paulo permaneceu na oitava posição com 26 pontos.

Próximos jogos

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG enfrentará o Bahia no Mineirão, enquanto o São Paulo visita o Flamengo no Maracanã, ambos no próximo final de semana. No entanto, antes disso, ambos os times têm compromissos pelas Copas. O Galo enfrentará o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, e o Tricolor enfrentará o San Lorenzo pela Sul-Americana.