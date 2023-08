Com gol de Matheus Peixoto, Atlético-GO vence a Chapecoense pela Série B

Com gol no último minuto, o Atlético-GO venceu a Chapecoense, por 1 a 0 neste domingo (13), pela 23ª rodada da Série B, na Arena Condá. Matheus Peixoto saiu do banco para marcar para o Dragão.

Começo Apático

O jogo começou bastante equilibrado e apático entre ambas equipes. Logo aos dois, a Chape chegou com cabeceio de Kayke, mas Ronaldo defendeu. Na sequência, o Atlético chegou pela esquerda, em lançamento feito para Gustavo Coutinho, mas para na defesa da Chapecoense que cortou a jogada.

Na reta final, o Dragão até que melhorou e criou boas chances, mas chegou falhando nas finalizações. Aos 32, em jogada construída pela direita, a bola sobrou com Lucas Esteves, mas o lateral chutou forte de longe e a bola passou por cima das redes. Sem mudanças, as equipes desceram para o vestiário com placar zerado.

Dragão domina e marca

A partida recomeçou com o Dragão incendiando tudo, ao fazer mudanças no tabuleiro, chamando a responsabilidade para o atacante Airton, que entrou no lugar de Rodrigo Soares, deixando o time mais ofensivo. Aos quatro, o Verdão chegou com Pavani, que chutou de fora da área, mas parou em Ronaldo que espalmou e impediu o gol.

Na sequência, o Dragão avançou com Shaylon e Airton, que até dominou, finalizou, mas o goleiro da Chapecoense fez defesa difícil para evitar a mudança no placar. Aos 50, golaço de Matheus Peixoto, que recebeu passe de Lucas Esteves e não pensou duas vezes, e mandou da entrada da área para dar a vitória ao Dragão.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Dragão vai a 34 pontos e ganha duas posições, subindo para o nono lugar. Já a Chapecoense segue na 19ª colocação, com 19.

Próximos Jogos

O Dragão volta a campo na quinta-feira (19), quando enfrenta o Londrina, às 19h, no Estádio do Café. A Chape encara o Novorizontino, domingo (22), às 15h45, no Jorge Ismael de Biasi.