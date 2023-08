Com três gols de Gustavo Coutinho, Atlético-GO vira de forma espetacular contra Tombense

De virada é mais gostoso! Na noite desta segunda-feira (7), o Atlético-GO bateu o Tombense de virada por 3 a 2, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 22ª rodada da Série B 2023.

Com dois gols no primeiro tempo, o time de Minas parecia imbatível, os gols saíram dos pés de Alexandre Jesus e o segundo foi contra, de barriga, de Heron. Já para o time da casa a noite foi dele: Gustavo Coutinho, com três gols presenteou seu time com retomada no campeonato.

Virada do Dragão

Desde a chegada de Jair Ventura, o Dragão sempre começa muito bem suas partidas. Desta vez, não foi diferente. O time rubro-negro quase abriu o placar nos primeiros minutos em cabeceio de seu camisa 9, Gustavo Coutinho, mas a bola parou nos braços do goleiro do Tombense.

A primeira etapa seria marcada pelo ótimo aproveitamento dos visitantes, que, em seu primeiro ataque, aos 11 minutos de jogo, marcou o primeiro gol. Egídio cruzou para Fernandão, que não conseguiu chegar na bola e então ela sobrou para Kevin. Ele rolou para quem vinha de trás, e Alexandre Jesus, apareceu sozinho na área para completar para o fundo da rede. O lance foi para o VAR, que analisou por seis minutos por conta de possível impedimento, que no final das contas não foi identificado. Era o primeiro gol.

O segundo gol do Tombense saiu de uma desatenção do Dragão. Heron atentou contra seu próprio gol. De cabeça, ele tocou para trás e a bola foi morrer no fundo da rede. Os rubro-negros foram para o vestiário de cabeça baixa depois desse último lance da primeira etapa e ouviram muitas vaias e protestos de sua torcida.

O segundo tempo foi mais alegre para o time da casa. O técnico Jair Ventura deu uma chacoalhada no time no vestiário e deu certo. A equipe chegou ao empate em pouco tempo. Com 8 do segundo tempo, a estrela da noite, Gustavo Coutinho, recebeu livre na área e cabeceou por cobertura. O goleiro nada pode fazer e a redonda foi parar no fundo da rede.

Aos 18, a bola bateu na mão do defensor mineiro e o pênalti foi marcado para o time da casa. Gustavo Coutinho cobrou paro fundo da rede: 2 a 2.

Em outro lance muito parecido. foi marcado mais um pênalti, desta vez faltando cinco minutos para acabar o tempo regulamentar. Gustavo Coutinho foi para a bola mais uma vez para converter mais uma cobrança e fazer seu terceiro gol na noite: 3 a 2.

O jogo teve 15 minutos de tempo acrescido, por conta de uma confusão em um lance que poderia ser o empate da Tombense, mas o VAR anulou o sexto gol da partida por impedimento.

Classificação

Com a vitória, o Atlético-GO sobe aos 31 pontos, na 11ª colocação, enquanto o Tombense termina a rodada em 17º, com 19.

Sequência

O Atlético-GO vai enfrentar na próxima rodada a Chapecoense, em Chapecó, as 11h, do domingo (13). Já o Tombense vai enfrentar em casa o Sport Recife, na sexta (11), às 21h30. Partidas válidas pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023.