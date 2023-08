Botafogo-SP e Ponte Preta empatam em partida de poucas emoções na Série B

Na tarde deste sábado (12), o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), foi palco de um confronto morno entre Botafogo-SP e Ponte Preta, que terminou em um empate sem gols. Ambas as equipes estão atravessando um momento complicado na Série B do Brasileiro, com dificuldades em conquistar vitórias e embalar na competição.

O jogo foi marcado por poucos lances de inspiração e raras finalizações às balizas, refletindo o desempenho das equipes até a 23ª rodada da competição. Ao longo dos 90 minutos, foram apenas quatro chutes certos ao gol, com três deles vindo do lado do Botafogo-SP e apenas um da Ponte Preta. Os goleiros pouco foram exigidos e os torcedores presentes no estádio tiveram que se contentar com um duelo pouco emocionante.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi repleto de faltas e erros de passe. A primeira finalização à meta no jogo, foi somente aos 44 minutos, quando Toró, do Botafogo-SP, acertou um chute de fora da área defendido por Caíque França, goleiro da Macaca. No mais, as equipes tiveram dificuldades em criar jogadas de perigo, resultando em uma primeira parte sem gols.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Botafogo-SP assumiu a iniciativa e passou a arriscar chutes de fora da área na tentativa de abrir o placar. Logo no início do segundo tempo, Ivonei tentou surpreender o goleiro Caíque França, mas mandou a bola para fora.

A melhor chance do jogo veio aos 11 minutos, quando Luiz Henrique, do Botafogo-SP, acertou o travessão após cruzamento de Toró. A Ponte Preta teve uma oportunidade de contra-ataque aos 44 minutos, mas a finalização de Eliel foi defendida por Matheus Albino, goleiro do Botafogo-SP.

Comi fica?

Com o empate, as equipes não conseguiram melhorar suas posições na tabela da Série B. O Botafogo-SP ocupa a décima colocação, somando 33 pontos, enquanto a Ponte Preta está três posições abaixo, com 27 pontos conquistados. Ambas as equipes precisam encontrar soluções para melhorar seu desempenho e buscar resultados mais animadores nas próximas rodadas.

O Botafogo-SP terá a chance de reverter a situação na próxima sexta-feira, quando enfrentará o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), às 19h. Por sua vez, a Ponte Preta jogará contra o Ceará no próximo domingo, às 18h, no Castelão, em Fortaleza (CE).