Guarani é derrotado pelo Juventude e aumenta sequência sem vitórias

Neste domingo (13), o Guarani foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0 no Brinco de Ouro, em duelo válido pelo Brasileirão Série B.

Mesmo com pressão em todo o momento desde o início exigindo defesas do goleiro Thiago Couto, a equipe paulistana não conseguiu converter as finalizações em gols, acumulando o terceiro jogo sem vitórias.

Com a vitória, o Juventude foi a 39 pontos e encostou novamente no G-4 da Série B em quinto lugar. O Guarani seguiu com 37 pontos, em 7º lugar.

Guarani teve boa atuação no primeiro tempo

Durante a etapa inicial, o Guarani chegou com perigo pela primeira vez com Bruno José aproveitando o cruzamento de Caíque Silva para desviar de cabeça, mas Thiago Couto fez a defesa. Na sequência, Isaque arriscou de longe e a bola saiu rente à trave, com perigo.

O Juventude tentou responder à pressão aos 21' com Danilo Boza tendo cabeceio bloqueado pela defesa, mas a bola ficou via e a defesa teve que afastar o perigo de vez. A equipe mandante contra-atacou usando Isaque novamente, mas Couto fez nova defesa.

Resistindo à pressão do Bugre, a equipe catarinense enfim chegou ao perigo com Jadson, mas a bola saiu em tiro de meta. Lucas respondeu na sequência em bela jogada coletiva, mas desperdiçou com bola isolada.

Juventude aproveitou falha decisiva

Com apenas três minutos do segundo tempo, Thiago Couto teve que impedir mais um gol de Isaque após passe preciso de Eliel, parando na ação do goleiro. Aos 11', Diogo Mateus cobrou falta direto e o goleiro salvou o Juventude novamente.

No entanto, o ritmo do Guarani caiu na etapa complementar e a equipe catarinense aproveitou para abrir o placar aos 25 minutos. Alan Santos errou no recuo tentando acionar Pegorari e Erik roubou a bola para marcar o gol da vitória.

O lance acidental acabou com as pretensões do Guarani, que sentiu o gol sofrido e viu o Juventude quase quase ampliar o placar em nova falha defensiva, mas o chute de Daniel Cruz passou apenas ao lado da trave.

Sequência

O Guarani volta a campo diante do Sport nesta sexta-feira (18), a partir das 21h30, no Brinco de Ouro. Enquanto isso, o Juventude terá pela frente o Sampaio Corrêa, sábado (19), às 18h, no Alfredo Jaconi.