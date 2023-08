"As equipes tem uma vontade extra em jogar contra nós", diz Abel após triunfo do Palmeiras sobre Cruzeiro

A noite desta segunda-feira (14) reservou muita emoção para os palmeirenses que estiveram no Allianz Parque. Jogando em casa e com o apoio de seu torcedor, o Palmeiras venceu o Cruzeiro com gol de Flaco López, marcado aos 50 minutos da segunda etapa.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou sobre mais um triunfo sob comando do Palmeiras. Está foi a vitória de número 122 do comandante a frente do Verdão e, para ele, as equipes tem uma "vontade extra em jogar contra sua equipe".

"(O Cruzeiro) É uma equipe extremamente bem organizada. Não é por acaso que tem esses registros que você disse. O oponente estava fresco, intenso. Eu sinto que as equipes tem uma vontade extra em jogar contra nós, não é de hoje. Eu entendi o termo que vocês usam muito 'o time a bater'".

O comandante também comentou sobre as dificuldades palestrinas para tirar o zero do placar nesta noite e valorizou a atuação defensiva do Cruzeiro.

"Mérito do nosso adversário que nos bloqueou. O primeiro tempo foi muito truncado, equilibrado. Poucos chutes nossos, do adversário. No segundo tempo fomos melhores, apesar da boa chance que o adversário teve com o Wesley. Honestamente, hoje, se ficasse empatado, teríamos que aceitar".

A vitória leva o Palmeiras aos 34 pontos, colocando a equipe agora na vice-liderança do Brasileirão. O treinador foi direto ao comentar sobre a postura que espera de seus atletas dentro de campo para o restante da temporada:

"A nossa atitude competitiva vai ser sempre a mesma. Seja onde for, contra quem for, jogue quem jogar, jogamos sempre para ganhar. E aí do jogador Palmeiras que não tenha essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, não pode fazer parte do clube e do elenco. Não é o caso", dissertou.

Autor do gol solitário da noite, o atacante Flaco López comemorou muito o resultado e exaltou a entrega palestrina dentro de campo:

"Esse time aqui não desiste um minuto. O jogo segue até o final. Hoje foi mais uma demonstração da raça que tem o time, da raça que tem a torcida, que empurra até o último minuto. Hoje, felizmente, conseguimos a vitória", disse o jogador.

O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana. A equipe comandada por Abel Ferreira medirá forças diante do Cuiabá, fora de casa, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a 20ª partida da competição. A bola rola no próximo sábado (20), às 18h30, na Arena Pantanal.