No apagar das luzes! Palmeiras marca no último minuto e vence Cruzeiro pelo Brasileirão

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram na noite fria desta segunda-feira (14) no Allianz Parque, em partida válida pela 19ª rodada – última do primeiro turno Campeonato Brasileiro. O jogo, que teve poucas emoções, teve como destaque o gol de Flaco López nos acréscimos, que assegurou a vitória por 1 a 0 para o time da casa no apagar das luzes.

Poucas emoções na primeira etapa!

O confronto começou com poucas chances claras de gol, inclusive, a primeira grande chance da etapa inicial saiu apenas aos 28 minutos, com o Cruzeiro. William arriscou um chute de fora da área e a bola desviou levemente na defesa palmeirense. Marcelo Lomba pulou com precisão e, em uma bela defesa, evitou o que poderia ter sido o gol inaugural da partida.

O principal responsável por criar oportunidades de perigo para o time da casa era Raphael Veiga. Além de um chute de fora da área no início da partida e de pressionar Rafael Cabral, que teve que chutar a bola para frente às pressas, o camisa 23 do Alviverde assustou aos 36, quando recebeu um bom passe de Jhon Jhon e finalizou com perigo, exigindo nova defesa do arqueiro rival.

Já nos acréscimos, a equipe comandada por Pepa voltou a chegar com perigo. Após um erro na saída de bola de Jhon Jhon, Rafael Elias arriscou um chute de longa distância e obrigou Marcelo Lomba a voar no canto para fazer uma ótima defesa e espalmar para escanteio.

No geral, o primeiro tempo foi monótono, com ambas as equipes criando poucas chances. Além disso, ambos os times sofreram com lesões, sendo que Mateus Vital, Gustavo Gómez e Gabriel Menino tiveram que deixar o campo devido a problemas físicos.

Foto: Divulgação / Cruzeiro

Gol nos acréscimos e vitória do Verdão!

O início do segundo tempo trouxe mais emoção à partida. Aos cinco minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta na medida certa e levantou a bola com precisão para a área. Artur, sem marcação e de frente para Rafael, chutou forte, mas a bola foi por cima do gol defendido pelo cruzeirense.

Aos 16, os mandantes tiveram outra oportunidade. Um erro na saída de bola do Cruzeiro foi muito bem aproveitado por Artur, que lançou Rony em profundidade. O "Rústico", de primeira, chutou cruzado, mas parou em Rafael, que fez uma defesa espetacular e mandou a bola para escanteio.

Nove minutos depois, veio a resposta do Cruzeiro. Wesley recebeu a bola em profundidade e, cara a cara com Lomba, acertou a finalização, mas a bola foi para fora. Uma ótima chance desperdiçada pelos visitantes Aos 32, foi a vez do Palmeiras voltar a assustar, desta vez, com Luis Guilherme, que avançou pelo meio e, em alta velocidade, arriscou uma finalização de fora da área. O chute passou ao lado da trave direita de Rafael Cabral.

O jogo se encaminhava para fim, o placar estava zerado, mas no último lance, Flaco López deu a vitória ao Palmeiras após Raphael Veiga cobrar uma falta venenosa para dentro da área e o atacante, que entrou no segundo tempo, completar para o fundo das redes: 1 a 0 e a garantia de triunfo no apagar das luzes.

Foto: Divulgação / SE Palmeiras

Posições na tabela e próximos jogos

Com essa vitória, o Palmeiras assumiu a vice-liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 34 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, permaneceu no "bolo" do meio da tabela, na 12ª posição, com 24 pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Alviverde enfrentará o Cuiabá na Arena Pantanal às 18h30 (horário de Brasília) do sábado. Enquanto isso, o Cruzeiro receberá o Corinthians no estádio do Mineirão no mesmo dia, mas às 21h.