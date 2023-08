Abel valoriza classificação do Palmeiras e diz: "Meu papel é ensinar os jogadores"

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa Conmebol Libertadores da América. Após vencer a partida de ida por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Raphael Veiga, o alviverde assegurou a sua vaga para a próxima fase do torneio com um empate sem gols diante de seu torcedor, no Allianz Parque.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira dissertou sobre a classificação alviverde. O treinador comentou sobre sua relação com o elenco e também falou sobre o papel dos atletas nos setores ofensivos e defensivos dentro de campo.

"Eu falo muito com os meus jogadores que defender tem a ver com caráter e compromisso. Atacar tem a ver com organização. A missão do treinador é ensinar o jogo, a tática. Meu papel é ensinar os jogadores a jogar com e sem a bola. É de responsabilidade do treinador. A técnica e a física é dos jogadores. A mental é 50/50. A equipe esteve muito bem. Apesar de ter sido equilibrado e difícil, tivemos muito mais oportunidades do que nosso adversário. A única que eles tiveram foi com o Paulinho. Hoje, o que fica, é o grande caráter de jogar atrás, pressionados. A nossa coragem. Hoje só faltou fazer um ou dois gols", completou.

O treinador também afirmou não concordar com o resultado e exaltou Felipão, técnico do Atlético-MG, que foi eliminado nesta noite pelo comandante português.

"Não achei o resultado justo, achei que deveríamos ter ganho. Mas futebol é isso, é eficácia. Contra o Fluminense a mesma coisa. Pela quantidade de oportunidades que tivemos, deveríamos ter feito mais gols".

"Dar os parabéns para o Atlético Mineiro, para o Felipão. Treinador que eu gosto. Nossa equipe mostrou que, quando estamos todos juntos, recuperados e frescos, somos extremamente competitivos", completou.

Ídolo alviverde, o goleiro Weverton também falou após a partida. Com mais uma partida sem sofrer gols, o jogador exaltou Abel Ferreira e não poupou elogios ao comandante: "É o verdadeiro professor! Não ensina apenas a parte tática, ensina também a parte mental. É muito importante durante o jogo estar com a cabeça fria, a mente tranquila para poder apresentar bons resultados".

O meia Zé Rafael, destaque palestrino no duelo desta noite, também comentou sobre a classificação da equipe sob o Galo.

"Sabíamos que era um jogo difícil, o Galo é muito bem treinado. Fizemos um grande jogo, soubemos jogar com o resultado, mostra que estamos evoluindo. É normal que a equipe deles fique com raiva, quem está perdendo nunca gosta, mas é paciência, ele ficou frustrado com o jogo dele, mas nossa equipe seguiu com a cabeça fria e fizemos aquilo que sabemos fazer de melhor".

Classificado para as quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, o Palmeiras enfrentará o Deportivo Pereira, da Colômbia, que eliminou o Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sudamericana em cima do São Paulo. O Verdão irá decidir a vaga para a semifinal da competição no Allianz Parque.