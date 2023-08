Vivendo bom momento, Palmeiras encara Fluminense pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (5), em duelo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Fluminense no Estádio do Maracanã, às 21h (horário de Brasília). Os paulistas vem de uma boa sequência de vitórias, enquanto os cariocas buscam encontrar a fase boa novamente, após alguns jogos de pouco futebol apresentado.

A equipe alviverde vem de uma grande vitória, contra o Atlético-MG, por 1 a 0, no Mineirão, pela Copa Libertadores da América. Pelo Brasileirão, o antigo Palestra Itália também chega de um triunfo por 4 a 1, contra o América-MG, no Estádio Independência, subindo para 3º lugar (31 pontos). Já o Tricolor arrancou um empate, contra o Argentinos Juniors, em 1 a 1, pela Copa Libertadores, fora de casa. No torneio nacional, o time das Laranjeiras, conquistou uma vitória, por 1 a 0, contra o Santos, no Rio de Janeiro, chegando à 5ª colocação (28 pontos).

As duas equipes tiveram compromissos durante a semana, pelas oitavas de final da Libertadores da América, com isso é provável que seus comandantes façam mudanças na escalação, visando poupar seus atletas para os confrontos de volta do mata-mata.

O retrospecto entre as duas equipes é vantajoso ao Verdão, com dois triunfos alviverdes, dois empates e apenas uma vitória do tricolor carioca. O último confronto realizado, foi em Agosto de 2022, pelo Campeonato Brasileiro, com um empate de 1 a 1, no mesmo Maracanã que se enfrentarão neste final de semana.

Palmeiras

Abel Ferreira não contará com Atuesta que está lesionado, além de Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu que serão poupados pelo treinador.

Fluminense

O comandante Fernando Diniz não terá a presença de Nino e André que terão que cumprir suspensão, após terceiro cartão amarelo. Alexsander, Jorge e Gustavo Apis estão lesionados.

Prováveis escalações

Palmeiras

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Luan (Murilo), Gustavo Gómez e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Luis Guilherme; Jhon Jhon, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)