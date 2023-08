Com treino aberto, Corinthians inicia decisão por vaga na final da Copa do Brasil

A decisão por uma vaga na final da Copa do Brasil para o Corinthians começou na tarde da última terça-feira (15). Ainda que o duelo contra o São Paulo, pela volta da semifinal, esteja marcado para as 19h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (16), o clima de empolgação pela partida do lado corintiano começará na véspera, com a torcida presente no último treino antes do jogo mais importante para o Timão até aqui, que será aberto.

Como a partida acontecerá no estádio do Morumbi, com torcida única de são paulinos, a iniciativa de abrir o treinamento anterior ao compromisso tem como intuito aproximar a nação corintiana da equipe, que encontrará um ambiente completamente adverso no confronto decisivo.

No entanto, adotar essa estratégia antes de um jogo decisivo fora de casa não será algo inédito para o Corinthians. Desde que a Neo Química Arena foi inaugurada, em 2014, houve 12 ocasiões em que o treino foi aberto. Na maioria das vezes, elas aconteceram antes de clássicos ou jogos decisivos em competições eliminatórias.

No entanto, quando o assunto é Copa do Brasil, a prática de abrir treino não traz boas recordações. As atividades foram abertas antes das finais contra Cruzeiro e Flamengo, em 2018 e 2022, respectivamente. Em ambas, o clube alvinegro foi derrotado e ficou com o vice-campeonato. A única vez que o resultado foi positivo em uma decisão pelo torneio nacional após treino aberto aconteceu na semifinal de 2018, diante do Flamengo.

Foto do último treino aberto do Corinthians em Outubro de 2022: Divulgação / Corinthians

A principal dúvida será em relação ao substituto de Róger Guedes, que estava presente no confronto de ida, realizado há três semanas, mas que no intervalo foi vendido ao Al-Rayyan, do Qatar. O garoto Wesley tem agradado bastante ao treinador corintiano. Ele, inclusive, marcou o terceiro gol da equipe alvinegra na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba no último fim de semana, pelo Brasileirão. O garoto, no momento, é o favorito para ocupar o setor esquerdo do ataque do Timão contra o São Paulo. No entanto, ele concorre com Matías Rojas por uma vaga na equipe titular.

O paraguaio está recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo que o tirou de campo por 23 dias. O jogador voltou justamente contra o Coxa, mas atuou apenas pouco mais de 10 minutos. Assim, ainda não se sabe se ele tem condições de jogar 90 minutos, ou, se for titular, suportar mais do que um tempo inteiro.