Invicto em clássicos, Luxemburgo fala sobre de volta por cima e confiança do elenco

Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o São Paulo, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil 2023, com dois gois decisivos de Renato Augusto, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva.

O treinador elogiou todo o elenco, destacando principalmente a união do grupo que tem sido um fator determinante para a melhora do rendimento, as suas conquistas e a questão de ganhar clássicos.

Ao ser perguntado sobre o rendimento de Renato Augusto, que retornou após uma lesão, o comandante respondeu:



''É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, comentarista diferente, como tem uma porção de coisas diferentes umas das outras, em cada segmento, em cada profissão. Jogador como o Renato Augusto você não tira do jogo. Ele pode estar de bengala e, de repente, decide o jogo para você.''

Luxemburgo valoriza vitória em clássico, mas prega foco no Brasileirão

Sobre o encaminhamento do clube para mais uma final, sendo essa mais uma da sua carreira, Luxemburgo comentou:

''É importante você ganhar, clássicos são duros para caramba, mas pra mim não muda exatamente nada... A nossa posição no Campeonato Brasileiro é crítica e sabemos que não muda absolutamente nada ganhar os clássicos e chegar no próximo jogo e perder.''

Sobre os cinco titulos conquistados, sendo ele o maior vencedor, Luxemburgo disse:



''Cara, a nossa vida é constantemente cobrada para ganhar o próximo, estamos sujeitos a elogios e críticas. Olhando o retrospecto, quem ganhou cinco títulos brasileiros? As pessoas esquecem muito rápido e acham que você tem que ganhar a todo momento todos os títulos que disputa. Você não consegue. O importante é a longevidade."

E completou: "Para mim, ainda sinto aquela empolgação, aquele friozinho na barriga, mas no dia que isso acabar, quero estar em casa, tomando meu vinho, vendo meus netos...''

As equipes de Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil no dia 16 de agosto, no Estádio do Morumbi, às 19h30.

Próximos Jogos:

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (29) para enfrentar o Vasco, às 18h30, na Neo Química Arena. Já o São Paulo recebe o Bahia no domingo (30), às 11h, no Morumbi. Ambos os jogos são válidos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.