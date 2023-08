Atlético-GO vence Londrina fora de casa e segue em busca do G-4

Na noite desta quinta-feira (17), Londrina e Atlético Goianiense mediram forças no Estádio do Café, casa do Tubarão. O duelo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão foi um visitante indigesto e bateu os donos da casa por 2 a 0.

Com a vitória, o Rubro-negro subiu na tabela e assumiu a 8ª colocação da "Segundona", com 37 pontos. A vitória na região Sul foi a terceira consecutiva do Clube Goianiense no campeonato nacional. Por outro lado, o Londrina continua no Z4, é o 18° tendo somado 19 pontos.

Primeiro tempo: Faltou pontaria

O Dragão iniciou a partida tendo mais controle de bola, conseguindo achar espaços na defesa do rival, que gradativamente foi se impondo em campo, atingindo a área do Atlético. Com isso, ambas as equipes foram criando situações de gol.

As melhores oportunidades demoraram a vir, apenas na metade da etapa inicial é que a primeira chegada com perigo aconteceu. O Atlético teve um tiro livre a seu favor, a bola alçada na área primeiro foi cabeçada por Airton, mas parou no travessão, no rebote Luiz Felipe ficou embaixo do gol, porém o camisa 3 se atrapalhou e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar, Airton ainda tentou de perna direita e mandou para fora.

Aos 40 minutos, foi a vez do Londrina. Em cobrança de falta perto da área, o zagueiro Rafael Vaz arriscou a finalização ao gol, Ronaldo, goleiro do Rubro-Negro, sujou o uniforme para fazer a defesa e manter o 0 a 0.

Foto: Reginaldo Junior / Londrina EC

Segundo tempo: Triunfo confirmado

Logo aos 12 minutos, o Atlético-GO balançou as redes. João Paulo, volante do Londrina, tentou evitar a saída de bola pela linha de fundo, porém, entregou de graça para o ataque adversário, que não desperdiçou, o desvio na área dos paranaenses foi aproveitado por Gabriel Baralhas, que sem perder tempo encheu o pé, estufou a rede e abriu o placar, 1 a 0 para o Dragão.

Após o gol, os atleticanos tiveram por certo tempo o jogo na mão, sendo sólidos na defesa e perigosos no ataque. Entretanto, dos 25 minutos em diante, os visitantes perderam o ritmo e ficaram mais vulneráveis, e o Londrina correu do empate. Aos 34, em cobrança de falta, João Paulo arriscou direto, mas Ronaldo fez outra grande defesa e manteve a vantagem no marcador.

Nos acréscimos, o Atlético Goianiense ampliou. O Londrina estava com a posse no seu campo de defesa, mas ao tentar mandar a bola para o ataque por meio de um chutão, acabou entregando de graça para o adversário. Dodô carregou pela intermediária, fez o passe para Luiz Fernando, que ficou cara a cara com o goleiro e não perdoou, 2 a 0 e vitória sacramentada.

Próximos compromissos

O Londrina terá mais de uma semana de folga até sua próxima batalha dentro das 4 linhas. Na sexta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), o Tubarão estará em Campinas para enfrentar a Ponte Preta.

O Atlético Goianiense terá mais tempo de preparação, no domingo (27), às 18h (horário de Brasília) e com o apoio de sua torcida, o Dragão enfrentará o Vitória. Ambas as partidas são válidas pela Série B do Brasileirão.