Vitória bate Ceará no Barradão e segue caça ao líder Sport

Vitória e Ceará se enfrentaram neste domingo (13) no estádio do Barradão, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e o Rubro-Negro venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de pênalti anotado por Léo Gamalho logo aos 12 minutos de jogo. Com a vitória, o Leão Baiano fica na vice-liderança, enquanto o Ceará, derrotado da noite, estaciona na 10ª posição e pode ver o Botafogo-PB ultrapassar na tabela.

O Vitória abriu o placar cedo. Com dez minutos de jogo, Erick cometeu pênalti em Iury Castilho. Léo Gamalho converteu a colocou os donos da casa na frente. Na sequência, o Ceará criou boas oportunidades. Saulo Mineiro aos 22 chutou cruzado e mandou perto do gol. Nícolas sentiu lesão e precisou ser substituído por Bissoli. Aos 37, Erick teve ótima oportunidade, mas Arcanjo fez boa defesa. Assim como na finalização de Jean Carlos, o goleiro do Vitória roubou a cena e salvou o seu time de sofrer gol no primeiro tempo. Fim de papo e vantagem do time baiano no Barradão antes do intervalo.

A etapa final ficou marcada pela quantidade de faltas no meio de campo. Em um jogo truncado, na segunda etapa tiveram poucas chances de gol, a principal delas do time visitante, forçando o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, a fazer um milagre após um chute a queima roupa de Saulo Mineiro.

A equipe mandante até tentou ampliar o placar, mas pecava na finalização e no último passe. A melhor chance do time na etapa final foi com Léo Gamalho, que cabeceou rente a trave após cobrança de escanteio.

Ao final da partida, o Rubro-Negro baiano ainda teve Jhonny Lucas (por carrinho duro em Guilherme Castillo) e Wellington Nem (segundo amarelo) expulsos.

- Agenda

O Vitória volta a campo na próxima sexta-feira (18), às 19h, quando recebe o Botafogo-PB. Já o Vozão recebe a equipe da Ponte Preta na Arena Castelão, domingo (20), às 18h.