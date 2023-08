Juventude e Sampaio Corrêa empatam sem gols no Alfredo Jaconi

Neste sábado (19), Juventude e Sampaio Corrêa se enfrentaram no estádio Alfredo Jaconi em confronto válido pela 24ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcado não pelos gols, mas sim pelas polêmicas e oportunidades desperdiçadas. Apesar das muitas jogadas criadas, tanto pela equipe da casa quanto pelos visitantes, o placar permaneceu inalterado, resultando em um empate sem gols.

VAR é protagonista em lances cruciais da partida

Desde os primeiros minutos, o Juventude demonstrou maior criatividade nas jogadas ofensivas, pressionando a defesa do Sampaio. No entanto, a precipitação nas finalizações acabou facilitando o trabalho defensivo do time visitante. O Sampaio Corrêa, por sua vez, encontrou dificuldades em avançar para o ataque devido à marcação sólida imposta pelo Juventude.

O jogo foi marcado por momentos polêmicos, com o VAR sendo acionado em dois momentos cruciais. Aos 25 minutos, o goleiro Thiago Couto, do Juventude, saiu machucado após um lance com o zagueiro Rafael Jansen. Inicialmente considerado um lance normal pela arbitragem, o VAR interveio e mostrou que a lesão foi causada pelo contato, resultando na expulsão de Jansen. Além disso, o preparador de goleiros do Sampaio, Célio Rossi, também recebeu cartão vermelho após os veementes protestos.

O tumulto não abalou o Juventude, que continuou a pressionar em busca do gol. O time da casa aumentou a posse de bola e criou várias oportunidades claras de gol. Nenê, Luiz Gustavo e Erick estiveram próximos de balançar as redes, mas a pontaria e a trave impediram o avanço no placar.

VAR aparece no segundo tempo para salvar a arbitragem

Na segunda parte, a vantagem numérica do Juventude foi cristalizada. Aos 18 minutos, outra decisão polêmica veio do VAR. Nenê avançou pela esquerda e cruzou a bola, que acabou tocando na costela do zagueiro Gustavo Henrique. Inicialmente marcado como pênalti por mão na bola, mas a revisão do VAR mostrou que o contato foi com o corpo, não com o braço.

Situação das equipes após o empate

Apesar do esforço contínuo e das polêmicas em torno das decisões do VAR, o jogo terminou sem gols. O resultado mantém o Juventude com 40 pontos, a apenas dois pontos do G-4, enquanto o Sampaio Corrêa se encontra com 25 pontos, ocupando a 16ª posição e se mantendo fora da zona de rebaixamento por uma margem de cinco pontos.

Na próxima rodada, o Juventude enfrentará o Mirassol na terça-feira (22), em São Paulo, enquanto o Sampaio Corrêa terá um tempo maior para se preparar antes de entrar em campo no sábado (26), em casa, contra o Guarani. Ambas as equipes buscarão melhorar suas pontarias e conquistar vitórias que possam impulsionar suas posições na tabela da segunda divisão brasileira.