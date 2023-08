"A luta será pelo título", diz Walisson Maia, do Criciúma

O Criciúma se aproxima cada vez mais de um feito histórico. Com 41 pontos na tabela e ocupando a quinta colocação, a equipe do sul do Brasil tem caminho aberto para retornar a elite do futbeol brasileiro após longos nove anos de esperas.

Para subir para a primeira divisão, o Tigre conta com a experiência e sabedoria de jogadores consagrados, sendo unida com jovens talentos que foram lapidados pelo clube. Um dos pilares para este sucesso é o zagueiro Walisson Maia.

Com 31 anos de idade, o defensor chegou ao Tricolor Predestinado no início da temporada e, aos poucos, foi conquistando seu espaço na equipe até assumir a titularidade na zaga da equipe comandada por Claudio Tencati.

Antes de chegar ao clube brasileiro, Maia teve passagens de sucesso pelo Kuwait e Vietnã. O zagueiro comentou sobre as principais diferenças entre o futebol jogado nesses países com o Brasil, ressaltando como funcionou o processo de adaptação e retorno para sua terra natal.

"Fiz duas temporadas fora do Brasil, uma no Kuwait e uma no Vietnã. Sempre tive esse desejo de jogar fora. As principais diferenças vão desde treinos, alimentação, até frequência de jogos e concentração. Os treinos no Brasil exigem bem mais. Alimentação foi algo que tive que me adaptar, pois no Vietnã eles comem coisas diferentes, coisas que eu nunca havia comido. Era estranho pra mim ter que comer somente uma sopa antes de jogos, sendo que aqui temos uma alimentação mais reforçada. A frequência de jogos lá também era bem menor e não havia concentração antes do jogo. São coisas que exigem um tempo de adaptação e que aos poucos, eu fui entrando no ritmo. Já quanto ao retorno, fiquei feliz em logo receber uma proposta do Criciúma. Apesar de eu sempre manter meu ritmo de treinamentos, mesmo nas férias ou quando estou sem clube, voltar a jogar no ritmo brasileiro no Criciúma exigiu bastante do meu preparo físico", disse Walisson.

O defensor chegou ao Brasil já podendo gritar "é campeão!". Logo após seu retorno ao futebol brasileiro, Walisson se sagrou campeão catarinense, iniciando o que pode se tornar uma temporada histórica do clube. O atleta ressaltou a importância do título para sua carreira e comentou sobre os planos que havia traçado no começo da temporada.

"Defini metas claras pra cumprir esse ano. A primeira delas era conquistar meu espaço no time. Demorou um pouco pois meus colegas da zaga estavam fazendo um bom campeonato catarinense. Quando isso acontece, é preciso exercitar a paciência e esperar pelo nosso momento chegar. Meu objetivo era manter meus treinamentos com excelência até essa oportunidade chegar. Ela chegou, nos últimos jogos do catarinense, e consegui me firmar, mas é sobre isso, quando a oportunidade chega, temos que estar prontos. A meta maior era ser campeão catarinense, claro, e jogando como titular. Esse título foi de extrema importância não só para o clube, como pra mim. Para o clube era primordial levantar essa taça depois de tantos anos. Trouxe à tona todo o prestígio que o time tem na cidade e o que ele representa no futebol catarinense e na minha carreira, era tudo que eu precisava nesse momento: metas batidas, objetivos conquistados e continuando em busca dos próximos".

Foto: Reprodução/Walisson Maia

Na quinta colocação na tabela da Série B, o Criciúma vem se aproximando de um retorno a elite do futebol nacional. A equipe não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro desde 2014, quando foi rebaixada como lanterna do torneio. Com 19 partidas disputadas no campeonato nacional, Maia comentou sobre as expectativas para fazer história e retornar ao torneio mais importante do país.

"É pra isso que tenho trabalhado: ajudar a levar o Criciúma a série A novamente. Esse é a minha meta anual principal. Minha expectativa é óbvia: fazer um grande campeonato, jogar o maior número de jogos que eu puder, sem lesões, e defender o Criciúma. Acredito que quando cumprimos os pequenos objetivos alcançamos a nossa meta maior, que é o Criciúma na série A novamente", dissertou Maia.

Com mais de 15 rodadas a serem disputadas e seis pontos de distância para o líder Vitória, com um jogo a menos que os nordestinos, o zagueiro foi perguntado pela VAVEL Brasil se a luta do Criciúma no campeonato é pelo título ou o foco é 'apenas' subir para a série A.

"A luta sempre será pelo título. Nenhum time entra em campo pra perder. Todo time sonha em conquistar títulos e todo atleta que joga nesse time deve partilhar do mesmo sonho. Obviamente meu sonho aqui é ajudar a trazer esse título pro Criciúma. O sonho é o título. A meta é a série A. Se conseguirmos unir os dois será a nossa vitória como time", analisou.

Com 31 anos de idade e já tendo vivido de tudo um pouco na carreira, o experiente jogador e pilar da equipe sulista comentou sobre os seus próximos projetos e sonhos para a carreira.

"De fato já rodei por muitos clubes, já tive muitos altos e baixos no futebol, o que é normal nesse esporte. Nesses últimos anos tenho trabalhado muito meu psicológico, emocional e mental, que eu acredito que foi uma das falhas que cometi ao longo da minha carreira. Nós atletas achamos que precisamos estar só 100% fisicamente, mas isso não funciona quando nosso mental não acompanha esse ritmo. Essa foi uma virada de chave pra mim, ter plena consciência dos meus pontos fortes, mas também das minhas vulnerabilidades, pra trabalhar mais no que era falho no meu desempenho. Estou muito feliz com o que consegui hoje, estar 100% em vários fatores, não só fisicamente. Meu maior sonho hoje é voltar a jogar a série A do campeonato brasileiro. E se tudo der certo, levantar a taça de campeão da serie B com o Criciuma", finalizou.

Com Walisson Maia em campo, o Criciúma enfrenta o Ituano, neste sábado, pela 24ª rodada da Série B. Em caso de uma vitória jogando fora de casa, a equipe diminuirá a distância para o líder Vitória para quatro pontos, se aproximando cada vez mais de escrever mais uma linda página de história no futebol brasileiro.