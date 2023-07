Com um a menos, Criciúma vence ABC no Frasqueirão e assume liderança

Em tarde eletrizante de sábado (8), o Criciúma venceu o ABC por 1 a 0, com um jogador a menos desde a etapa inicial, no estádio Frasqueirão, pela 16ª rodada da Série B. Felipe Mateus anotou de pênalti o único do Tigre, que assume a liderança provisória da competição

ABC domina, mas Criciúma marca

O jogo começou com o ABC pressionando, se impondo e colocando dificuldades na saída de bola do Criciúma. Aos 11, o Criciúma chegou com bola cruzada na área, Genilson corta e Claudinho finaliza na frente da grande área, mandando por cima do gol sem perigo. Na sequência, Wallison Maia cometeu falta e o árbitro, após ser chamado pelo VAR, entendeu que o lance era de clara chance de gol e expulsou o zagueiro. Com vantagem numérica, o ABC tentava chegar ao gol adversário, mas sequer conseguia concluir as jogadas.

Aos 29, em uma bola dominada na área, Fabinho foi derrubado por Afonso e o árbitro marcou pênalti para o Criciúma. Na sequência, Felipe Mateus cobrou com categoria e abriu o placar para o Tigre. Sem mudanças, o árbitro soou o apito e mandou as equipes para o vestiário.

Tigre resiste

A partida retomou com o ABC tentando mais uma vez se impor, e apostando em chutes de fora de área e bolas alçadas na área. Aos 8, chegou com bola cruzada na área, e Matheus Anjos cabeceia no cantinho, o goleiro do tigre saltou e fez uma defesaça. Na sequência o Criciúma respondeu com Miquéias que chuta de muito longe e o goleiro Simão, agarra tranquilo, sem rebotes. No fim, o goleiro do Criciúma, que voltava de contusão, ainda precisou ser substituído, mas saiu vitorioso por 1 a 0.

Classificação

Com a vitória, o Criciúma vai dormir líder da Série B, com 33 pontos. O ABC, que tinha chance de sair da zona de rebaixamento em caso de vitória, continua na lanterna com 10 pontos.

Próximos jogos

O ABC volta a campo no próximo sábado (15) pra encarar o Juventude, às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi. Antes, na quinta (13), o Criciúma pega o Guarani, no Heriberto Hülse, às 20h.