Criciúma bate Londrina dentro de casa e volta ao G-4 da Série B

Neste sábado (12), Criciúma e Londrina se enfrentaram no Estádio Heriberto Hülse. A partida era válida pela vigésima terceira rodada da Série B.

O time da casa dominou o jogo e abriu o placar no início de cada tempo, Fabinho fez aos sete e Arilson fez logo no começo da segunda etapa. O Tigre só não ampliou o resultado pelo ótimo desempenho do goleiro do Tubarão, Neneca. Marcos Pedro e Fabricio Baiano ainda tiraram bolas em cima da linha.

Primeiro Tempo

Logo no começo da partida, aos sete minutos, Marcelo Hermes recebeu um ótimo lançamento e de cabeça ajeitou para Paulinho. O atacante recebeu o passe e de primeira marcou o primeiro gol para a equipe mandante. Após o gol, o confronto continuou controlado pelo Criciúma, mas sem conseguir converter as chances criadas em gol. A única grande chance do Londrina aconteceu aos 15, quando João Paulo tentou um gol olímpico.

Segundo Tempo

Na volta para o segundo tempo, o Tricolor Carvoeiro voltou melhor. Com apenas um minuto, Depois do cruzamento Felipe Mateus chutou para o gol, que estava sem goleiro, mas Marcos Pedro tirou em cima da linha. Logo depois, em um escanteio batido pelo próprio Marcos Felipe, Arilson completou de cabeça e fez 2 a 0. O Tubarão reagiu bem o segundo gol levado, porém aos 12 perdeu Ezequiel expulso pelo segundo cartão amarelo. O lateral disputou a bola com o pé na altura do rosto do atacante Eder. Aos 17, foi a vez de Fabricio Baiano salvar, novamente, em cima da linha os visitantes. O Criciúma continuo a sua pressão, mas não conseguiu ampliar o placar.

Classificação e próximos Jogos

Com a vitória o Tigre retomou o quarta colocação do campeonato com 41 pontos. Mesmo assim o time pode ser ultrapassado ainda nessa rodada. Agora a equipe vai a Itu enfrentar o Ituano no próximo sábado, às 17h.

Já o Londrina permanece na décima oitava colocação com 19 pontos, o time também pode ser ultrapassado ainda nesta rodada. O Tubarão agora enfrenta o Atlético-GO, em casa na próxima quinta feira as 19h.