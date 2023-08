Avaí vence Criciúma e deixa a zona de rebaixamento da Série B

No Estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o Criciúma pelo clássico catarinense na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2023 e venceu. O triunfo foi com o placar magro de 1 a 0 e o gol foi marcado contra por Walisson Maia, ainda no fim da primeira etapa.

Com os três pontos, o Avaí chegou aos 21 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação na tábua de classificação. Vale lembrar que o Leão tem uma partida atrasada.

Walisson Maia marca contra e Avaí vence o Criciúma

A primeira chegada do Avaí foi aos 3 minutos. Rafael Gava viu a oportunidade e arriscou uma bomba de fora da área, mas a bola subiu demais. O Criciúma também conseguiu criar chances e chegou com perigo com Rodrigo, Rômulo e Fabinho. O destaque da primeira etapa do Leão da Ilha foi Natanael, que chegou a levar um pisão na costela, mas o árbitro deu apenas o cartão amarelo para o adversário.

O gol saiu no fim da primeira etapa. O jogo já estava mais morno quando Natanael invadiu pela esquerda e cruzou na área. Walisson Mmaia tentou cortar, mas desviou contra o próprio patrimônio. O goleiro Gustavo ainda tentou salvar a bola na linha, mas após análise do VAR, o gol foi confirmado.

Criciúma pressiona na segunda etapa, mas não consegue o empate

Na segunda etapa, só deu o Tigre. Buscando o empate para seguir no G-4 da Série B, o Criciúma partiu pra cima e levou muito perigo com diversos escanteios em sequência.

Aos 17 minutos, Éder recebeu na entrada da área e disparou uma bomba. A bola passou muito perto do gol e foi pela linha de fundo. Aos 29, escanteio para o Criciúma pela direita. Bola na área e Eder cabeceou, mas Igor Bohn fez um milagre para manter o placar em 1 a 0.

Agenda

Na próxima rodada, o adversário será o Vila Nova-GO, às 18h de sábado (12), em compromisso válido pela 23ª rodada da competição. A disputa será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás.

O Criciúma, por sua vez, encara o recebe o Londrina, no mesmo dia, às 15h30, no Heriberto Hülse.