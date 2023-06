Juventude vence Criciúma e engata quinta vitória seguida na Série B

O Juventude chegou a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde de feriado desta quinta-feira, a equipe venceu o Criciúma fora de casa por 1 a 0 e encostou no G-4 da competição.

Rodrigo Rodrigues marcou o gol da vitória do Juve. Méritos também para o técnico Thiago Carpini, vice-campeão paulista pelo Água Santa e que chega a cinco vitórias em cinco jogos na equipe.

Primeiro tempo

O jogo entre Criciúma e Juventude foi marcado por muita disputa e poucas chances reais de gol nos primeiros minutos. Porém, aos onze minutos, Felipe Vizeu foi lançado dentro da área e ajeitou para Rômulo, que finalizou por cima da meta adversária.

Apesar do equilíbrio no jogo, as principais ações ofensivas foram do Juventude. Aos 28 minutos, Mandaca roubou a bola no campo de ataque e tocou para Rodrigo Rodrigues, que deixou Nenê com uma boa oportunidade de finalizar. O meia acabou balançando as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Em seguida, David tabelou com Alan Ruschel e finalizou rente à trave do goleiro Gustavo. Já aos 38 minutos, em um contra-ataque, David chutou e Alan Ruschel perdeu uma boa oportunidade em dividida com a defesa adversária.

Quinta vitória seguida

No segundo tempo, o Criciúma aproveitou o fator casa para aumentar a pressão sobre o Juventude, mas sem criar nada de perigoso.

Já o Juventude, foi mais perigoso e eficiente no comando de ataque. Aos 30 minutos, Nenê levantou a bola na área e Rodrigo Rodrigues mandou pro fundo das redes.

Com a desvantagem no marcador, o Criciúma aumentou a pressão com inúmeros cruzamentos para a área, mas não conseguiu empatar a partida.

Já nos acréscimos, em um contra-ataque perigoso, Ruan cortou para o meio e chutou colocado, mas a bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

O Criciúma tentou até o último minuto, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Placar final: Criciúma 0 x 1 Juventude.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Juventude chegou a cinco vitórias seguidas e chegou a oitava posição com 18 pontos. O Criciúma caiu pra quinto com 20 pontos.

Na próxima rodada, o Juventude recebe a Tombense no Alfredo Jaconi. Já o Criciúma vai até o Barradão enfrentar o líder Vitória.