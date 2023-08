Chapecoense vira e surpreende Novorizontino fora de casa

Neste domingo (20), Novorizontino e Chapecoense se enfrentaram no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O jogo foi válido pela vigésima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida contou com a primeira vitória da nova comissão técnica do Verdão do Oeste. O técnico Claudinei Oliveira comandou o time em dois jogos, sendo a vitória desse domingo e a derrota para o Atlético-GO há uma semana. Os gols da partida foram marcados por Alisson Farias e Marcinho para o Verdão do Oeste e Ronaldo fez para o Novorizontino.

Novorizontino na frente

O primeiro tempo de jogo foi marcado pela dominância dos mandantes. Até os 10 minutos, os times se estudavam e não conseguiam criar muitas chances de perigo. A primeira chance de perigo foi do Tigre, aos 12 minutos. Após jogada pela direita, Marlon, recebe belo passe de Willean Lepo, cruzou no segundo pau e após a bola ser ajeitada de cabeça Aylon acertou belo chute. Ronaldo aproveitou o chute e desviou a bola para o fundo da rede.

Depois do gol o time da casa continuou a pressão, mas não conseguiu aumentar a vantagem. Aos 21, a Chape chegou em uma saída errada do zagueiro Renato. Bruno Nazário roubou e deu um belíssimo passe para Kayke que chutou forte, mas parou no goleiro Jordi. No final da primeira etapa, Willian Lepo cruzou para Ronaldo que parou no goleiro Airton. Aos 45, foi a vez da trave salvar a Chapecoense de sofrer o segundo gol.

Virada da Chape

Na volta do intervalo o Verdão do Oeste voltou melhor e logo com 30 segundos de jogo empatou. Em boa jogada pela direita, Marcinho cruzou para Alisson Farias. O atacante cabeceou para baixo para marcar o primeiro gol dos visitantes. Depois do gol, a Chape continuou pressionando e quase virou dois minutos depois. Kayke tentou surpreender e tentou de cobertura. Os visitantes continuaram pressionando para conseguir a virada.

Aos 9, Marcinho recebeu belo passe de Kayker, invadiu a área e acertou uma bomba para virar a partida. A bola chegou a pegar no travessão antes de entrar.

Depois de muita pressão, os mandantes tiveram sua primeira grande chance apenas aos 38. O meia Rômulo acertou o travessão com um chute de fora da área. No final do jogo, com a pressão do Novorizontino, o técnico Claudinei Oliveira reforçou o sistema defensivo e segurou o resultado para conseguir os três pontos.

Tabela e próximos confrontos

Com a vitória, a Chape sobe para a 17ª posição com 22 pontos, mas ainda dorme na zona de rebaixamento. O próximo jogo é diante do Botafogo-SP em Ribeirão Preto, na quarta-feira (23), às 21h30.

O Novorizontino com a derrota fica na terceira colocação com 42 pontos. Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o CRB no estádio Rei Pelé, no próximo sábado (26), às 18h.