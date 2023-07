Chapecoense vence CRB e encerra jejum de nove jogos sem vencer

Na tarde deste domingo (9), na Arena Condá, a Chapecoense venceu o CRB por 2 a 1 e voltou a vencer após nove jogos, a partida foi válida pela 16° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado tirou a Chape da zona da degola e vai dar um pouco mais de tranquilidade para o técnico Gilmar Dal Pozzo ajustar o time. Foi a primeira vez que a equipe triunfou sob o comando dele desde o seu retorno.

O jogo começou com os mandantes dominando as ações e criando uma grande chance logo de início, com Kayke. Por muito pouco a bola não entrou. Após o susto, o CRB adotou uma postura defensiva com bloco baixo esperando para sair no contra-ataque, passando a dificultar as jogadas e deixando o jogo menos movimentado.

Já no finalzinho, Anselmo Ramon arriscou de fora, houve um desvio e o árbitro chegou a ouvir o VAR sobre um possível pênalti para o time da casa. Mas após a revisão o jogo seguiu normalmente.

A segunda etapa teve emoção até o fim. Nela saíram os três gols da partida. Os gols da Chapecoense foram marcados por Kayke e Bruno Nazário, respectivamente. Já do lado do CRB, Hyuri descontou aos 35 minutos. O time alagoano tentou um abafa até o final, mas não teve a eficiência necessária para empatar o jogo.

Como ficam os times ?

A Chape fica na 16ª posição na Série B, com 15 pontos. Com 21 pontos, os alagoanos se mantém na 12ª colocação.

Próximos Confrontos

As equipes irão retornar a campo na próxima sexta-feira (14). A Chapecoense pega o Botafogo-SP fora de casa, no Estádio Santa Cruz, ás 19:00. Já o CRB vai enfrentar o Avaí, no Estádio Rei Pelé, também ás 19:00.