Em coletiva, Renato Gaúcho dispara contra desatenção de atletas do Grêmio

Depois de sofrer um gol que chama a atenção pela total desatenção da equipe, o Grêmio foi derrotado, por 2 a 1, pelo Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletivade imprensa pós-jogo, Renato Portaluppi prometeu que irá cobrar os jogadores durante a semana por conta do deslize.

Coletiva

O treinador gremista mostrou indignação com a postura de seu time no final da partida, quando o Santos marcou o segundo gol e conquistou a vitória. Renato chega a usar uma analogia de "gol de pelada" para se referir ao gol de Julio Furch.

Quando parar de dar mole ao adversário e o adversário vencer porque são melhores, ok. É parar de dar esse mole. O gol que tomamos do Santos parece aquela pelada de final de semana, pessoal numa festa, em churrasco, todo mundo bebendo: “vamos para uma pelada agora. Que maneiro o gol que o cara fez”. Estou chateado e é inadmissível o gol que nós tomamos por um erro infantil nosso. Isso eles vão escutar a semana toda, pode ter certeza.

Ainda criticando a falta de atenção, Renato desenvolveu sobre a falta de eficiência do Tricolor na partida. Segundo o comandante, o Grêmio teve oportunidades de sacramentar a vitória, e ao não aproveitar, a bola puniu.

Faltou atenção, faltou foco. Os jogadores do Santos acreditaram, nós ficamos assistindo e tomamos o gol. A bola pune. Fizemos o gol, tivemos outras duas chances claras e não matamos. O Santos teve poucas chances e fez os gols. A bola pune. Hoje fomos punidos por não termos matado o jogo e por parar em um lance que eles acharam que a bola tinha saído e não saiu.

Por fim, Renato afirmou que foi expulso de maneira justa quando reclamou da expulsão de Reinaldo na segunda etapa.

Falei para o quarto árbitro que estava cansado de ser roubado. Errei, estou assumindo o erro e a expulsão foi justa. Um erro não justifica o outro, mas achei que não foi falta, muito menos para cartão amarelo. Ele deu o segundo (cartão), meu jogador foi expulso e eu fui falar essas palavras para o quarto árbitro, não deveria (ter falado), então fui merecidamente expulso.

Rodrigo Ely tenta explicar gafe da equipe

Após a partida, na beira do gramado, Rodrigo Ely foi questionado sobre o motivo da equipe ter parado e assistido o Santos marcar o segundo gol nos momentos finais da partida. Rodrigo, em resposta, afirmou que o time entendeu que a bola havia saído pela linha lateral e o lance não estava valendo.

Achamos que tinha saído [a bola no lance do gol], mas é uma desatenção. Poderíamos ter ganhado pelo menos o empate, é bola para frente. Acho que temos que seguir trabalhando, o jogo passou e é corrigir os erros. Continuamos buscando ir para a Libertadores

Sequência da equipe

Após a dura derrota, o Grêmio terá a semana livre para treinar e descansar seu plantel. O próximo compromisso do time está marcado para o próximo domingo (27) às 16h, em casa, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão.

O resultado saiu com gosto mais amargo ainda pois com a derrota, o Grêmio estacionou com 33 pontos na tabela, e atualmente ocupa a 5° colocação. A distância para o líder aumentou para 15 pontos, no entanto, vale ressaltar que o Imortal tem uma partida a menos que seus concorrentes, e se vencer seu jogo a menos, pode ir para a terceira colocação, diminuindo para 12 pontos a vantagem da dianteira da tabela.