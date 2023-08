De olho na zona de classificação da Libertadores, Grêmio recebe Fluminense na Arena

Na tarde deste domingo (13), em duelo válido pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Fluminense na Arena do Grêmio, às 16h (horário de Brasília). As duas equipes lutam na zona de classificação para Copa Libertadores.

O tricolor gaúcho vem de uma derrota para o Vasco da Gama, por 1 a 0, fora de casa, caindo para 6ª colocação (30 pontos) da tabela. Já o time carioca vem de uma grande vitória por 2 a 0, na Libertadores, contra o Argentinos Juniors, que garantiu a classificação para as quartas de final do torneio internacional. Pelo Brasileirão, venceu o Palmeiras, por 2 a 1, no Maracanã, alcançando o 3º lugar (31 pontos) na classificação.

Enquanto o Fluminense teve um duelo complicado no meio da semana, pelo torneio internacional. O time mandante, teve a semana livre de compromissos, para descansar seus atletas e poder treinar com mais calma para dar continuidade aos próximos jogos nacionais. Mesmo assim os visitantes pretendem entrar com força máxima para o duelo de logo mais.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos, é extremamente vantajoso para os gaúchos, que conquistaram quatro triunfos contra um do time das laranjeiras. A última batalha ocorreu no Campeonato Brasileiro 2021, com vitória gremista, por 1 a 0, em Porto Alegre.

Desfalques

Grêmio

O comandante não contará com o volante Carballo, que se recupera de uma lesão. Por outro lado, conta com a volta de Geromel e as possíveis estreias de Rodrigo Ely e João Pedro que foram relacionados para partida.

Fluminense

Fernando Diniz possui grandes problemas em seu plantel, Felipe Melo, John Kennedy e Lelê irão cumprir suspensão e o volante Alexsander ainda se recupera de lesão.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Ronald e Bitello; Ferreira, João Pedro e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)