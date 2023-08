O time da virada! Santos vira e vence Grêmio pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (20), o Santos enfrentou o Grêmio em um emocionante reencontro com sua torcida na Vila Belmiro após dois meses. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo terminou com uma vitória de virada para o time da casa, com o placar final de 2 a 1. O Tricolor Gaúcho abriu o placar com Franco Cristaldo logo no início do segundo tempo, mas o Peixe conseguiu a virada com gols dos centroavantes Marcos Leonardo e Julio Furch.

Primeira etapa sem bola na rede!

No primeiro tempo, o jogo foi marcado por um ritmo sonolento, com os donos da casa tendo quase 60% de posse de bola, mas sem conseguir marcar. O Grêmio teve apenas uma chance de assustar o goleiro adversário, mas JP Galvão cabeceou sobre o gol.

A melhor chance do primeiro tempo veio dos pés de Marcos Leonardo, que após Lucas Lima deixar o centroavante na cara do gol, ele optou por um toque ao invés de finalizar, desperdiçando uma boa oportunidade do Santos abrir o placar.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O time da virada!

A reviravolta aconteceu no segundo tempo, quando Cristaldo do Grêmio abriu o placar logo no início. A partir desse momento, o Santos teve que aumentar sua pressão e riscos. A entrada de Soteldo no jogo fez a diferença, com ele fornecendo uma assistência no minuto seguinte que entrou no campo. Tomas Ricón, que tinha entrado junto, roubou a bola e deu belo passo pro baixinho, que acionou Marcos Leonardo para empatar o jogo.

O Santos queria a virada, mas pecava muito no último toque antes das finalizações. Até que, aos 44 minutos, após cobrança de escanteio do Grêmio, Mendoza aproveitou que a bola não saiu pela linha lateral, avançou em direção ao gol e acionou Soteldo. O camisa 10 dominou dentro da área e tocou para Julio Furch, livre e sem goleiro, marcar o gol da virada na Vila Belmiro.

Após o gol, o clima do jogo esquentou, muitas faltas, cartões e confusões começaram acontecer nos acréscimos. Quem levou a pior foi lateral do Grêmio, Reinaldo, que cometeu falta dura em Dodi, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Show da torcida no reencontro!

O reencontro com a torcida foi marcado por um show de apoio, com quase 13 mil santistas na Vila Belmiro. Os torcedores fizeram um corredor de fogo na chegada da delegação e encheu o estádio de faixas escrito “o Santos é nossa vida”.

Foto: Lucas Barros / VAVEL Brasil

Como os times ficam e próximos jogos

O Santos, mesmo com a vitória, continua na zona de rebaixamento em 17º lugar com 21 pontos, enquanto o Grêmio cai para a quinta posição com 33 pontos. Na próxima rodada, o Peixe visita o Atlético-MG, em Minas, e o Tricolor Gaúcho recebe o Cruzeiro em sua arena, ambos no próximo domingo (27), válidos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.