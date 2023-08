Aguirre exalta volta da torcida à Vila em vitória do Peixe: "Santos impondo respeito"

Na tarde deste domingo (20), o Santos aplicou uma virada incrível para cima do Grêmio, na Vila Belmiro, por 2 a 1, com os gols marcados por Cristaldo e por parte do Peixe, Marcos Leonardo e Julio Furch balançaram as redes.

A equipe gaúcha abriu o placar logo nos primeiros minutos da segunda etapa, após uma bola rebatida por João Basso, Cristaldo pegou de fora da área e acertou um foguete, que desviou no próprio zagueiro que já havia falhado, deixando João Paulo sem reação.

Aos 63 minutos, o jogo começou a tomar um rumo diferente, mas nada é por acaso, e por coincidência, o motivo tem um nome, Solteldo, após a entrada do baixinho a partida mudou. Logo no primeiro lance em campo, ele carregou a bola até o campo adversário e tocou para Marcos Leonardo praticamente sem marcação. O jovem atacante não desperdiçou: placar empatado.

E quando tudo já parecia se encaminhar um empate, a equipe do Santos mostrou a todos os torcedores presentes no alçapão que estavam dando o sangue pela vitória. Aos 90 minutos de partida, uma bola foi rebatida para o alto e foi indo em sentido à meta gaúcha. Ferreirinha estava acompanhando a bola e achou que ela havia saído, e neste momento, a defesa gremista inteira já estava desarrumada, contando o arremesso lateral.

Mas o futebol é emocionante! A trajetória da bola foi milimetricamente mudada e ela se manteve dentro das quatro linhas e, diferentemente do seu adversário, a equipe do Santos estava atenta a todo momento e aproveitou a chance para sair em um contra-ataque fulminante, situação de 3 contra 1, novamente, Solteldo fez uma grande jogada e achou seu companheiro, que havia acabado de entrar na partida, Julio Furch, que tocou para dentro e saiu para torcida. Vitória do Santos.

Virada de Chave

Após o duelo, o treinador Diego Aguirre falou sobre o pedido dos próprios jogadores para que um dos treinos da última semana começasse uma hora mais cedo, por conta de uma reunião interna que ocorreria para tentar mudar o ambiente:

"Na semana aconteceram muitas coisas, os jogadores pediram para falar entre eles e o treino começou mais tarde. Ficaram uma hora falando, preocupados e se comprometendo com as coisas. Pra mim foi importante, o que aconteceu com a torcida e o presidente falando com os jogadores passando confiança. Aconteceram muitas coisas para chegar e acordarem, serem os jogadores que são e o Santos impondo o respeito que merece por ser um clube grande."

Menino da Vila

Diego também comentou sobre uma situação muito falada pelos torcedores do peixe a respeito de Marcos Leonardo, que viveu momentos de crise interna no clube, por uma possível vontade incondicional de se transferir para a Europa, e ter inclusive faltado a treinos, como forma de protesto as atitudes da diretoria santista em relação a sua carreira.

"O time precisa dele. É um craque. Fiquei feliz... Pela situação que viveu, temos de compreender também sua situação, sua família. Ele sofreu muito. Mas hoje ele estava feliz, ele se sentiu novamente importante. É um jogador que tem muito futuro e também fiquei feliz quando marcou o gol por tudo o que viveu durante a semana. É um jogador que gosto muito."

Décimo segundo jogador

Foto: Divulgação/Santos

O treinador não poderia deixar de falar da torcida do Santos, que compareceu em peso na Vila Belmiro, e fez uma grande recepção a chegada do ônibus da equipe ao estádio.

"Imagina para mim, primeiro jogo com essa festa, essa torcida, que apoiou. Eles fecharam um compromisso de estar junto, não importa se ganhando ou perdendo. Foi uma coisa muito importante. A torcida fez um grande trabalho, ajudou muito. Acho que o que a torcida fez hoje foi muito importante."

"Sou homem pra *******"

Foto: Divulgação/Santos

Assunto de uma das falas do treinador da equipe da baixada, o atacante Marcos Leonardo, autor de um dos gols do peixe na vitória de hoje, falou com a imprensa sobre toda a situação que viveu nos últimos dias, mas garantiu que sempre que estiver vestindo a camisa do Santos, sempre dará o máximo de si.

"Feliz pelo jogo, voltar com vitória e de virada contra o Grêmio que vem dando trabalho. A torcida muito importante para a gente, temos que reagir diante da dificuldade que estamos, que seja um returno de glórias e vitórias. O Santos não merece, todo mundo é homem e trabalha o dia todo. Está resolvendo, sempre falo que quando entrar em campo vou dar o meu melhor, sou homem pra c... e vou dar o meu melhor sempre" – disse o camisa 9 do Santos.

"Agradecer a Deus por tudo que estou vivendo, todas as coisas que aconteceram é chato, pra mim e para o clube. O presidente tinha combinado comigo, sabia que nessa janela eu ia sair, mas está tudo resolvido. Fiquei fora do jogo contra o Fortaleza, estava sem cabeça e sabendo da proposta que era meu desejo. Quis ficar e ajudar, nunca quis sair pela porta do fundo, o clube que me projetou e sou grato."

O Baixinho está de volta

Foto: Divulgação/Santos

Outro jogador que também teve problemas internos foi Soteldo, que por conta de uma possível indisciplina, foi punido pelo último técnico que vinha comandado o Santos, Paulo Turra, e com a chegada de Aguirre, o atacante vêm ganhando novas oportunidades e hoje foi eleito craque da partida pelo Globo Esporte, tendo jogado apenas 30 minutos e distribuindo duas assistências.

"Acho que foi a energia que a torcida nos deu, chegamos aqui no estádio e foi incrível. Não poderíamos perder esse jogo nem empatar, a torcida nos inspirou e graças a Deus aconteceu o que falamos. Venho trabalhando depois que fiquei afastado, queria voltar porque via o time perdendo e sabia que o que tinha que fazer. Foi a graça de Deus que me fez jogar assim, o joelho está bem. Deu uma travada, mas está bem", disse o atacante."

Próximo Compromisso

O Peixe volta a campo no próximo domingo (27), em que terá de enfrentar o Atlético MG, possivelmente sendo a estreia da Arena MRV, novo estádio do Galo, às 18h30.

O confronto é válido pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em que a equipe santista, por mais que tenha vencido, ainda se encontra na zona de rebaixamento e luta insistentemente para sair de lá.