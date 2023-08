Grêmio vira contra Fluminense e volta à vice-liderança do Brasileirão

Grêmio e Fluminense se enfrentaram neste domingo (13) em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o time gaúcho venceu de virada por 2 a 1. Com a vitória, a equipe do Renato voltou momentaneamente para a vice-liderança da competição, enquanto o Tricolor das Laranjeiras pode até mesmo sair do G-6.

Primeiro tempo disputado

Os gols saíram todos na primeira etapa. Os visitantes começaram em um ritmo alucinante, forçando o goleiro Grando a fazer algumas grandes defesas e evitar a abertura do placar. Aos 18 minutos, o goleiro do Grêmio não conseguiu evitar, e Cano abriu o placar após boa jogada de Keno pela ponta esquerda.

O Grêmio não se abateu, manteve a estratégia de jogar no erro do Fluminense, e assim chegou ao empate aos 25 minutos. Suárez roubou bola de André na entrada da área, e achou grande passe para Bitello finalizar cruzado, sem chances para o goleiro Fábio. No final da etapa inicial, após erros em sequência de passes do Fluminense, Ferreira pegou a sobra e chutou da entrada da área, e virou a partida para o Tricolor Gaúcho.

Segunda etapa truncada

A segunda etapa foi de menos emoção, e uma partida mais truncada. Cano até conseguiu marcar o gol de empate, mas foi anulado por conta do impedimento de Keno no início da jogada. O Grêmio, aos 38, também chegou a ampliar o placar, com Martinelli marcando contra, mas novamente o gol foi anulado por conta de impedimento de Suárez no início da jogada. Nos acréscimo o Fluminense ainda saiu reclamando de um pênalti não marcado de Rodrigo Ely em cima de Nino.

Agenda

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira, quando vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Já o Fluminense volta a campo no próximo sábado, quando recebe o América-MG pelo Campeonato Brasileiro.