CRB e Avaí empatam no Rei Pelé pela Série B

Na noite desta quarta-feira (23), CRB e Avaí empataram por 1 a 1, pela Série B no estádio Rei Pelé, em Maceió. Renato anotou para os donos da casa. Gabriel Poveda deixou tudo igual para o Leão.

CRB insiste e marca

O jogo começou morno, sem muitas chances, mas com muita perda para ambas equipes de seus titulares por lesão muscular na coxa. Aos 12, Léo Pereira é lançado à frente da área do Avaí, a defesa catarinense corta e Anselmo Ramon bate, de primeira, direto pra fora, e é só mais um tiro de meta. Já na reta final, a partida ficou mais animada com finalizações dos dois lados.

Aos 45, João Paulo bate bem e Renato aparece livre na primeira trave e cabeceia bonito, pro chão, para abrir o placar no Rei Pelé para o CRB. Na sequência, Renato encontra Anselmo Ramon, o centroavante rola para o camisa 18 que bate rasteiro e Igor Bohn tira com o pé esquerdo. Sem mudanças, as equipes vão para os vestiários esfriar a cabeça.

Avaí se impõe e empata

A etapa final começou com o CRB dominando, tentando manter a vantagem no placar, mas acabou cometendo falhas, e foi aí que o Avaí se impôs e se colocou no jogo. Aos 20, numa falha de saída de bola do CRB, Anselmo Ramon recua errado, Guilherme Modesto aproveita, entrega para Poveda invadir a área do CRB e, na saída de Diogo Silva, tocar no canto do goleiro regatiano, deixando tudo igual. Na sequência, quase uma virada avaiana, com Denilson Goulart, mas o toque de cabeça foi para a linha de fundo, decretando empate no Rei Pelé.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o CRB se mantém na 11ª posição, agora com 33 pontos, a dez da zona de classificação à Série A. Já o Avaí vai a 24, em 15° e segue sua campanha de recuperação fora do Z4.

Próximos Jogos

O CRB volta a campo no sábado (26), às 18h, contra o Novorizontino, novamente no Rei Pelé. No domingo (27), o Avaí vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, às 15h45 em confronto direto na luta contra a degola.