Em duelo emocionante, Tombense busca empate contra Ceará pela Série B

Na tarde deste sábado (26), o Ceará foi até Muriaé, em Minas Gerais enfrentar o Tombense. O duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou em 2 a 2, com gols de Erick e Chrystian Barletta para o Vozão e Kleiton e Marcelinho para os donos da casa.

Com o resultado, os times não saíram de suas respectivas colocações. O Ceará ainda ocupa a 11ª colocação, e o Tombense ocupa a 18ª, na zona de rebaixamento.

Início arrasador do Vozão

O primeiro tempo começou eletrizante e com domínio da equipe cearense. Logo com dois minutos, após cruzamento de Danilo Barcelos, Erick testou da linha da pequena área e abriu o placar para os visitantes. O atacante é o artilheiro da equipe na Série B, com oito gols.

Após o tento, o Ceará continuou em cima. Aos 9, Erick, novamente, rolou para Chrystian Barletta finalizar de chapa e ampliar a vantagem do Vozão.

Com os gols-relâmpago, o Tombense não conseguiu reagir, e apesar de criar algumas chances e muita posse de bola, não conseguiu balançar as redes do gol de Bruno. Assim, a primeira etapa acabou com vantagem da equipe alvinegra.

A busca pelo empate

Após executar três mudanças no intervalo, o Tombense voltou melhor para a segunda etapa e controlou as ações, chegando a ter 70% de posse de bola e o triplo de finalizações.

A pressão seguiu por toda etapa complementar, e o gol do Tombense ficava cada vez mais perto.

Após 38 minutos de pressão, aos 85, Kleiton diminuiu para o time da casa após assistência de Fernandão, em cruzamento.

Com o gol, a pressão aumentou ainda mais e a torcida do Gavião-Carcará empurrou o time em busca do empate. Ele veio nos acréscimos, quando Marcelinho aproveitou cruzamento de Egídio, e encheu o pé para igualar a partida.

Domínio do Gavião

O duelo acabou com 21 finalizações dos donos da casa, contra apenas seis dos visitantes, além da grande diferença na posse de bola, 67% contra 33%. Porém o bom início do Vozão garantiu o empate.

Calendário

Ambas as equipes voltam a campo pela 26ª rodada da Série B. O Ceará recebe o Criciúma, em casa, no sábado (2) às 17h. O Tombense, por outro lado, vai ao Paraná enfrentar o Londrina, às 21h30 da sexta-feira (1).