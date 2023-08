Coudet valoriza classificação, mas fala “Fizemos um jogo muito bom, mas podemos sempre melhorar”

Nesta terça-feira (29), Internacional e Bolívar se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois de vencer a primeira partida na Bolívia o Colorado precisava apenas de um empate, mas com dois de Enner Valencia o time da casa venceu por 2 a 0. O treinador argentino comentou sobre o jogo.

“Fizemos um jogo muito bom, vamos continuar trabalhando, podemos sempre melhorar. (...) Estamos muito felizes, vamos desfrutar hoje e amanhã começamos a preparar o jogo de sábado.” - Completou Coudet

Eduardo Coudet voltou a elogiar a torcida do Inter. Depois da classificação diante do River o técnico havia dito que a energia da arquibancada mudava a partida e hoje não foi diferente.

“Jogar aqui com a nossa torcida nos da uma força maior ainda.”

Coudet pede otimismo da torcida do Inter e prega confiança no elenco

Porém também disse que a torcida tem que parar de ter pessimismo com o elenco. O Internacional não vem bem no Brasileirão e está apenas em 14°, porém o argentino disse que precisam confiar mais no elenco.

“Torcedor do Inter está cansado de ouvir merda, agora torcedor do Inter tem que comprar boa notícia, se não, não assiste nada igual eu faço. Chega de más notícias.”

O argentino também comentou sobre a forma física de seus jogadores e da lesão do zagueiro Vitão. O defensor sofreu uma lesão muscular contra o Flamengo e não pode entrar em campo hoje.

“A melhora é muito notável, a parte física que preocupava melhorou muito. (...) “Não acho que seja uma lesão grave, eu joguei muito tempo quando se tem uma lesão grave não se volta a andar bem tão rapidamente.”

O artilheiro da noite e do confronto também falou na saída de campo. Valencia marcou tanto na ida quanto na volta e garantiu a ida dos Colorados a semifinais da Libertadores após oito anos.

"Quando se está em um clube como o Inter tem que estar preparado. Sempre feliz por marcar na Libertadores, agora vamos descansar e pensar na próxima partida"

"Há que analisar o que estamos fazendo, sabemos do passo que estamos dando, mas não paramos por aqui. Agora vamos ver nosso rival, há que se preparar para quem vier" - Completou o camisa treze.

O Internacional agora espera o confronto entre Fluminense e Olimpia, que acontece na quinta feira(31), às 21h30, para ver quem os gaúchos vão enfrentar na próxima fase da Competição.