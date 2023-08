Coudet enaltace desempenho do Inter contra Bolívar: "Jogo próximo da perfeição"

O Internacional conseguiu uma importante vitória nesta terça-feira (22) na partida de ida das quartas de final da Libertadores. Jogando no Estádio Hernando SIles, na altitude de La Paz, o Colorado venceu o Bolívar por 1 a 0 com gol do equatoriano Enner Valencia.

Depois da partida, em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Coudet exaltou o desempenho da equipe jogando a mais de 3.500 metros: "Acho que fizemos um grande jogo e vamos embora felizes pois não é fácil ganhar aqui. Mas estamos cientes de que isso ainda não terminou, não tem nada ganho, foi só o primeiro tempo. Mas, sem dúvidas, foi uma grande partida de todo o time."

Estratégia do professor

Jogando mais recuado que de costume, o treinador revelou um pouca do que pensou como armadilha para a partida: "Na altitude, todo o time sente muito. A ideia era jogar curto, especialmente entre as linhas, porque o time do Bolívar, atuando aqui, joga pouco na última linha. Então, sempre têm homens demais quando vão buscar a bola."

O treinador salientou, ainda, que não é sempre que o time precisa atacar para vencer e que tudo depende da estratégia utilizada para cada adversário: "Quando ganha, está tudo bem, mas a estratégia era essa. No jogo passado (contra o Fortaleza), atacamos o tempo todo, tivemos 20 finalizações, dez escanteios, mas perdemos por 1 a 0. Então, o problema não era a estratégia: jogar aqui é sempre muito complicado, com muita pressão. Mas acho que fizemos um jogo próximo da perfeição".

Próximos desafios



Pela Libertadores, o jogo da volta contra os bolivianos será no Beira-Rio, na próxima terça-feira (29), às 19h. Antes disso, o Internacional jogará no sábado (26), pelo Brasileirão, fora de casa, contra o Flamengo. O Colorado está a três pontos do Santos, primeiro time da zona de rebaixamento. Por isso, a equipe gaúcha precisará pontuar para ter um respiro na competição.