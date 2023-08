Bruno Lage vê eliminação do Botafogo como injusta: “Fomos a melhor equipe no conjunto dos dois jogos”

Na noite desta quarta-feira (30) o Botafogo enfrentou o Defensa Y Justicia e acabou sendo eliminado. A equipe carioca perdeu o jogo por 2 a 1 e no agregado por 3 a 2 e está fora da Copa Sul-Americana.

Pós-jogo

Após o jogo o treinador, durante a coletiva, frisou que o time carioca foi superior e merecia ter classificado. Além disso ele analisou a partida e avaliou sua equipe.

“Tivemos várias oportunidades de fazer gols, duas vezes com Mateo... No conjunto dos dois jogos tivemos mais oportunidades e infelizmente sofremos três gols, mas não deveríamos ter sofrido. Sofremos três cruzamentos e levamos gols.”

Logo na sequência o técnico lamentou o resultou e afirmou acreditar que tenha faltado um pouco de sorte nesta noite.

“Ficamos tristes porque saímos dessa competição e fomos a melhor equipe no conjunto. Não conseguimos marcar gols, no primeiro jogo tivemos a oportunidade de marcar três vezes, por isso o adversário venceu e agora é o momento certo que todos deem um passo à frente, eu como treinador e eles. Dos meus jogadores há um caráter muito forte, sei que terá um passo à frente deles.”

Bruno Lage tece críticas ao calendário do futebol brasileiro

Ao ser perguntado sobre um possível alívio que a eliminação possa gerar, por conta do clube liderar outra competição e agora ter foco 100% nela, Lage negou. O comandante do time ainda fez duras críticas ao calendário do Campeonato Brasileiro.

“As grandes equipes não podem lamentar aquilo que não conseguem atingir. É isso que temos feito. O campeonato, independentemente das viagens ou não, é igual a Europa. Já joguei assim, já joguei com distância maiores no Benfica, estar na Rússia numa quarta-feira e depois voltar para Portugal. A única crítica que faço e reforço é pelo jogo ser sábado. Um jogo tão importante e especial como o Botafogo e Flamengo ser disputado sábado à noite com dois dias de intervalo. Se nosso adversário jogasse hoje, eles jogariam sábado? Fica aberta nossa questão.”

Antes do final da coletiva, o comandante da equipe chamou a responsabilidade da eliminação para si e mandou um recado para a torcida botafoguense.

“O responsável sou eu. Eu tomei todas as decisões e não me arrependo de nenhuma. Peço para os torcedores continuarem apoiando. Venho trabalhando muito, de forma humilde. Aqui têm pessoas de caráter. Independentemente de coisas que possam acontecer no caminho, o torcedor precisa continuar apoiando o time, que vive um momento lindo. A minha exigência é ter um registro de equipe grande. O nosso trabalho é de exigência. É neste clube que entrei. A minha exigência é que eles continuem fazendo o que fizeram aqui e aumentar e os adeptos aparecerem nessa hora e dar apoio à equipe se sentir motivada.”

Próximo confronto

O Botafogo volta aos gramados às 21h deste sábado (02) para enfrentar o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.