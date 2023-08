Diego Costa marca duas vezes e garante vitória para Botafogo

O Botafogo continua impressionando e conquista mais uma vitória no Nilton Santos. Desta vez, bateu o Bahia por 3 a 0, para seguir na parte superior da tabela do Brasileirão. O jogo foi bastante equilibrado e aberto, com muitas oportunidades de gols para as duas equipes, mas o Alvinegro contou com a precisão de Diego Costa,, com dois gols, para sair da pressão tricolor e garantir a vitória. Luís Henrique completou o resultado com um golaço.

O Botafogo chegou a incríveis 51 pontos no Brasileiro e pode terminar a rodada com 14 à frente do segundo colocado, atualmente o Palmeiras, que enfrenta o Vasco na sequência. O time acumula a incrível marca de 12 vitórias nas últimas 15 partidas em casa.

O Bahia continua em situação delicada na tabela. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos, e pode ver o Vasco se aproximar em caso de vitória sobre o Palmeiras.

Assim na terra como no céu

Antes da partida contra o Bahia, a torcida do Botafogo fez uma linda festa no Nilton Santos, na qual homenageou torcedores e jogadores do clube que já morreram. Um mosaico 3D com Didi, Garrincha e Nilton Santos, ídolos alvinegros que faleceram, também foi erguido.

Foto: Divulgação / Botafogo

Houve uma homenagem póstuma também a nove torcedores do Botafogo, de ilustres a desconhecidos, que foram usados como símbolo de todos os botafoguenses que se foram em faixa estendida no Setor Norte.

Nos primeiros minutos

O Botafogo não demorou para mostrar por que é líder do Brasileiro. Aos 3 minutos, se aproveitou de um erro de Victor Hugo na saída, encaixou uma jogada em alta velocidade, em que Victor Sá encontrou Diego Costa livre na área. O centroavante bateu firme para abrir o placar.

Nos minutos finais, o Alvinegro recuou e viu a equipe tricolor assumir as iniciativas ofensivas. Mingotti teve boas chances na área, mas pecou nas finalizações. Faltou pouco para a equipe de Renato Paiva sair com empate para o intervalo.

Para fechar o caixão

O Tricolor voltou bem do intervalo, com um chutaço de Cittadini, que entrou no lugar do lesionado Cauly nos primeiros minutos. Roteiro parecido com a primeira etapa. Na primeira oportunidade do Botafogo, Gabriel Pires fez boa jogada pela esquerda e lançou para Diego Costa fazer o segundo. O gol, desta vez, colocou o Botafogo no controle das iniciativas.

No contra-ataque, o Alvinegro jogava à vontade. Assim, saiu o último gol. Hugo recuperou uma bola na defesa, acelerou e deu um ótimo passe para Luís Henrique invadir a área e driblar o goleiro Marcos Felipe para encerrar o placar.

Craque do jogo

Diego Costa fez seu primeiro jogo como titular do Botafogo e não decepcionou. O experiente centroavante foi fatal quando acionado, em momentos que sua equipe sofria pressão. No primeiro tempo, ele recebeu na área, e bateu firme para abrir o placar. Na segunda etapa, ele foi certeiro em cabeçada para fazer mais um gol e colocar o time na dianteira das iniciativas. Foi substituído no fim com muitos aplaudos da torcida.

Próximos confrontos

O Alvinegro do Rio, enfrentará o Defensa Y Justicia, nesta quarta (30), às 19h (Brasília), fora de casa no estádio Nomberto TIto, jogo de volta da Copa Sul-Americana, que no jogo de ida, ficou no empate por 1 a 1.

Já o Bahia, jogará contra o Vasco, próximo domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, em casa na Arena Fonte Nova, às 18h30.

Este jogo entre as duas equipes, promete entregar muita raça, pois o Tricolor no momento está flertando com a zona de rebaixamento, atualmente com 21 pontos, disputará contra o Vasco, que está na zona de rebaixamento, com 17 pontos, e briga com o Santos para ver quem se livrará do fantasma do rebaixamento.