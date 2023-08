Bruno Lage elogia vitória sobre Bahia e faz desabafo sobre críticas

Botafogo e Bahia se enfrentaram hoje, domingo (27), às 16h, no estádio Nilton Santos, o time alvinegro saiu vencedor por 3 a 0, com dois gols de Diego Costa e um de Luis Henrique. A partida também foi marcada por lindas homenagens que os torcedores do Fogão fizeram antes do jogo, na qual homenageou torcedores e jogadores do clube que já morreram. Um mosaico 3D com Didi, Garrincha e Nilton Santos, ídolos do clube.

O técnico Botafoguense, elogiou bastante o sistema ofensivo da equipe, e citou as boas chances que tiveram durante a partida.

"A grande diferença deste jogo para o último que tivemos aqui em casa, foi que nós marcamos os gols nas oportunidades que criamos, pois no último jogo jogamos com a mesma qualidade, tivemos o mesmo número de oportunidades, mas não marcamos tantos gols e acabamos sofrendo um. Mas sobre esse jogo, é um pouco sobre isso, foi uma entrada muito boa da nossa parte, com gol, e durante 20 minutos pensei que controlamos e dominamos melhor o jogo, e fomos tendo algumas oportunidades."

"O Bahia é uma equipe que gosta de ter a posse de bola, porque cria também boas oportunidades, e que vinha no seu melhor período, e nós conseguimos contrariar isso, contrariar com uma forte pressão, conquistando diversas bolas no meio campo ofensivo, não deixar que eles se sintam confortáveis com a bola, um trabalho muito forte dos homens da frente, e com o entendimento também muito bons dos alas."

Depois de elogiar a atuação do Botafogo na vitória sobre o Bahia neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Bruno Lage fez um longo desabafo mostrando ainda estar incomodado com as críticas que sofreu pela escalação escolhida e pelo desempenho do time no empate com o Defensa y Justicia, na última quarta, pela Copa Sul-Americana. O português quis esticar a resposta para explicar as decisões.

O desabafo

"As pessoas pensam que eu estou fazendo gestão de alguma coisa, mas não estamos fazendo gestão de nada. Nossa gestão é diária e preparar a equipe para o melhor momento. Às vezes as pessoas olham para as nossas opções sem entender, e vou abrir um pouco o jogo para que as pessoas possam entender melhor no futuro. Parece até que caí de paraquedas, já tenho mais de 20 anos de experiência, trabalhei em vários países e às vezes somos falados como alguém que saiu da bancada e assumiu um grande clube."

Em defesa de alguns jogadores

Num discurso firme, Bruno Lage saiu em defesa do goleiro Gatito Fernández, que falhou no jogo contra os argentinos, do zagueiro Philipe Sampaio e do atacante Júnior Santos, que tem sido bastante criticado pelos torcedores. O treinador citou a lesão no joelho de Lucas Perri para explicar a entrada do paraguaio na Sul-Americana.

"Vou falar de três nomes que na minha opinião foram injustamente criticados. Lucas Perri no primeiro jogo contra o Patronato lesionou-se com alguma gravidade no joelho, ele não quis sair da equipe, infelizmente o Gatito estava se recuperando, falamos com o DM e entendemos que seria benéfico o Lucas continuar jogando."

"Faço aqui um enorme elogio ao DM, os três médicos aqui são top mundial, e tomamos uma decisão eu, o DM e o jogador de continuar jogando uma vez por semana para continuar com confiança, para dar confiança à equipe, e o Gatito estaria disponível, porque também vinha de lesão, para a outra competição. Durante seis semanas fizemos essa gestão perfeita. Hoje (contra o Bahia) vocês puderam ver o Lucas Perri batendo o tiro de meta, porque foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de treinar, e ele foi se recuperando."

"E não se abandonam os jogadores. O Gatito tem feito um trabalho muito bom à serviço do clube, acabamos sofrendo um gol daquela maneira, há duas semanas vi o Lucas sofrer um gol estranho, e o que houve? O Gatito apoiando o Lucas e vice-versa, estamos muito fortes e unidos."

"É um conjunto de situações que os jogadores estão sendo de alguma forma criticados, um deles é o Sampaio. Quando cheguei, o Adryelson esteve de fora, depois o Cuesta pelos amarelos. Qual foi o jogo que não vencemos por responsabilidade do Sampaio? Nenhum. Ele já jogou de início, já entrou no intervalo, jogou poucos minutos, sempre pronto, é um guerreiro."

"Sobre o Júnior, que os jogadores carinhosamente o chamam de Jacaré. Não houve nenhuma paciência com o Jacaré. Mas eu recordo: o Jacaré foi titular com o Cláudio (Caçapa) nos quatro jogos que ele fez aqui. São três ou quatro jogadores que foram um bocado alvo de críticas e não merecem crítica, porque são profissionais de excelência, pessoas com uma enorme qualidade de valor no clube e merecem o carinho. Eu vou ser o último a vaiar os jogadores, em particular estes. Meu amor pelo Botafogo é recente, o torcedor ama o Botafogo há muito mais tempo e com uma intensidade diferente da minha, mas estou completamente apaixonado pelos meus jogadores e todos eles são “obrigados” a trabalhar a intensidade e a exigência que eu quero, porque só assim merecerão os minutos."